¿México listo? Metro de la CDMX es un caos a cuatro días de la inauguración del Mundial 2026

A tan solo cuatro días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México enfrenta cuestionamientos sobre si realmente está preparada para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales que llegarán para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, considerado la columna vertebral de la movilidad en la capital.

Las dudas aumentaron luego de que imágenes captadas por Esteban Gutiérrez, compañero nuestro en RÉCORD, mostraran las complicaciones que enfrentan diariamente los usuarios en la estación Bellas Artes de la Línea 2, uno de los puntos más transitados y turísticos de la Ciudad de México debido a su cercanía con el Centro Histórico.

Usuarios deberán tomar rutas alternas por obras en la Línea 2 del Metro. / iStock

Bellas Artes sigue en remodelación a días del Mundial

Actualmente, los trabajos de remodelación en la estación Bellas Artes continúan y han provocado afectaciones para los usuarios que realizan transbordo entre las líneas 2 y 8. Entre los principales problemas destaca que el cambio de dirección sólo puede realizarse mediante una escalera eléctrica que además se encuentra fuera de servicio, obligando a miles de personas a compartir el mismo espacio para subir y bajar.

La situación resulta especialmente relevante debido a que Bellas Artes es una de las estaciones más utilizadas por turistas que visitan sitios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y diversas zonas culturales que forman parte de la oferta turística que México mostrará durante la Copa del Mundo.

Durante la madrugada del viernes 5 de junio, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, realizó un recorrido de supervisión por la Línea 2 para evaluar el avance de las obras y aseguró que los trabajos comienzan a mostrar resultados visibles para los usuarios.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP

Metro presume avances, pero sin fecha de conclusión

A través de sus redes sociales, Rubalcava destacó que el proyecto avanza conforme a lo planeado y agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de remodelación. El funcionario señaló que las estaciones intervenidas buscan ofrecer instalaciones de mayor calidad y mejores condiciones para los millones de pasajeros que utilizan diariamente el sistema de transporte.

Sin embargo, hasta el momento el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha informado una fecha oficial para la conclusión de las obras en Bellas Artes, lo que mantiene la incertidumbre sobre si los trabajos estarán completamente terminados antes del arranque del Mundial 2026.