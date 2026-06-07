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Futbol

¡Buen augurio! México golea a Sudáfrica, de Tshabalala, en juego de Leyendas

México golea a Sudáfrica en Pachuca l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 15:39 - 07 junio 2026
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Pablo Barrera y Luis Ángel Landín aparecieron con doblete

La Selección Mexicana y Sudáfrica revivieron aquel juego disputado en el Mundial 2010; ahora en Pachuca y después de alrededor de 16 años, el Tri venció 5-2 a los africanos en el Juego de Leyendas disputado en el Estadio Hidalgo.

¿Cómo fue el partido?

El Tri apareció con el primer aviso, apenas en el minuto 3, por conducto de Juan Carlos Cacho; tan solo minutos después Luis Ángel Landín llegaría con otra acción de peligro; finalmente, El Burrito Hernández llegaría para exigir al arquero quien rechazaba y en el contrarremate Óscar Murillo empujaba el primero.

Juego de Leyenda entre México y Sudáfrica l CAPTURA

Tshabalala buscaba emparejar al minuto 10 pero solo quedaba en un intento; sin embargo, cuando se esfumaba la primera parte en un madruguete de los mexicanos tras una falta llegaría el segundo obre de Luis Ángel Landín.

Para la segunda parte, Pablo Barrera decía presente y ponía el tercero en el 59’ y en cuestión de minutos el exjugador de Pumas nuevamente hacía acto para poner su doblete y el cuarto tanto de la tarde en el Hidalgo.

Luis Ángel Landín no se quedaba atrás y hacía el suyo para poner el 5-0, esto estaba más que cocinando; pero, llegaría la reacción de la visita con Tshabalala que descontaba desde los once pasos y al final llegaría uno más para los africanos para el 5-2 definitivo. 

Sudáfrica se prepara para el debut ante México

Mientras tanto, el seleccionado africano que hará frente el 11 de junio a la Selección Mexicana, de Javier Aguirre, ya se encuentra afinando sus últimos detalles; Desde el pasado martes, los 'Bafana Bafana' aterrizaron en México. 

Pachuca recibió a Sudáfrica en el Estadio Hidalgo | X @Tuzos
Pachuca recibió a Sudáfrica en el Estadio Hidalgo | X @Tuzos

A través de redes sociales, el equipo compartió su llegada en el avión del equipo. "El equipo finalmente se ha instalado en México después de horas y horas de viaje. Es hora de descansar, el trabajo duro comienza ahora", expresó el club en una publicación.

Niño con aficionado de Sudáfrica | CAPTURA DE PANTALLA

Con la cuenta regresiva en marcha para el arranque de la Copa del Mundo 2026, Sudáfrica continúa trabajando en Pachuca con la mirada puesta en su presentación ante México, mientras aprovecha las instalaciones y condiciones que ofrece la ciudad hidalguense para completar su preparación rumbo al certamen internacional.

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