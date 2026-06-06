CDMX regalará artículos del Mundial 2026: requisitos para participar

La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse en la Ciudad de México y, a pocos días de que arranque oficialmente la Copa del Mundo 2026, algunas alcaldías ya preparan actividades especiales para que los aficionados disfruten de la máxima fiesta del futbol. Entre ellas destaca Magdalena Contreras, que anunció la entrega gratuita de miles de artículos alusivos al torneo.

A través de la acción social denominada "Vive el Mundial en Contreras", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades locales informaron que repartirán balones, playeras, termos y llaveros a los asistentes que participen en las actividades organizadas con motivo del Mundial 2026.

La alcaldía Magdalena Contreras anunció la entrega gratuita de miles de artículos alusivos al torneo / Especial

¿Cómo obtener los regalos del Mundial?

La dinámica será sencilla. Las personas interesadas únicamente deberán acudir a alguno de los eventos que la alcaldía organizará durante la justa mundialista. De acuerdo con las reglas de operación, no existen criterios específicos para la entrega de los artículos, por lo que los asistentes podrán recibir alguno de los obsequios disponibles mientras existan existencias.

La iniciativa contempla la distribución de un total de 23 mil 500 artículos promocionales, entre los que destacan: 8 mil 500 llaveros.

6 mil playeras.

5 mil termos.

4 mil balones.

Las autoridades señalaron que buscan que el 60 por ciento de los apoyos sean entregados a niñas y mujeres, mientras que el 40 por ciento restante estará destinado a niños y hombres.

Se contempla la distribución de un total de 23 mil 500 artículos promocionales / Magnific

Fan Fest y actividades mundialistas en Magdalena Contreras

Como parte de las celebraciones rumbo al Mundial 2026, el alcalde Fernando Mercado anunció la instalación de un Fan Fest en la Unidad Independencia, espacio donde los aficionados podrán reunirse para seguir los encuentros de la Selección Mexicana y convivir en un ambiente completamente futbolero.

Además de la transmisión de partidos, la alcaldía prepara una exposición temática relacionada con la historia de la Copa del Mundo, incluyendo referencias al paso de Pelé por México durante el Mundial de 1970.

"Muy pronto les compartiremos todo lo que estamos preparando", adelantó el alcalde a través de sus redes sociales.

Estas actividades se suman a los festejos que se realizarán en distintos puntos de la capital, donde se espera una importante afluencia de turistas nacionales e internacionales durante las próximas semanas.

La alcaldía también prepara una exposición temática relacionada con la historia de la Copa del Mundo / Magnific

El Zócalo también tendrá su Fan Fest

La FIFA instalará su Fan Fest oficial en la explanada del Zócalo capitalino, donde miles de personas podrán disfrutar de transmisiones en vivo, actividades recreativas y experiencias relacionadas con el torneo.

El organismo internacional ya adelantó que en los Fan Fest de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey no habrá venta de bebidas alcohólicas, como parte de las medidas de organización y seguridad para los asistentes.

Los encuentros están próximo a realizarse la siguiente semana / Magnific

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana tendrá tres compromisos en la Fase de Grupos: México vs Sudáfrica: 11 de junio, 13:00 horas.

Corea del Sur vs México: 18 de junio, 19:00 horas.

México vs Chequia: 24 de junio, 19:00 horas.

Dependiendo de los resultados obtenidos, el Tricolor definirá su posición dentro del grupo y conocerá a su rival para la siguiente ronda de eliminación directa.