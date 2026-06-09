¿Tu app bancaria dejará de funcionar? Esto pasará si no registras tu celular

Las autoridades establecieron el 30 de junio de 2026 como fecha límite para vincular las líneas celulares con la CURP. Quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentar la suspensión de su servicio telefónico a partir del 1 de julio.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno federal para combatir delitos como la extorsión telefónica y el fraude mediante la identificación de los titulares de las líneas móviles.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que no contempla una prórroga para el proceso de registro./ RS

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que no contempla una prórroga para el proceso de registro./ RS

¿Qué pasará con las apps bancarias?

Si una línea es suspendida, el usuario dejará de tener acceso a llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Aunque las aplicaciones bancarias seguirán instaladas en el dispositivo, algunas de sus funciones podrían verse afectadas debido a que muchas instituciones financieras utilizan el número telefónico para verificar la identidad de sus clientes.

Esto significa que los usuarios podrían tener dificultades para:

Recibir códigos de seguridad por SMS.

Autorizar transferencias bancarias.

Recuperar contraseñas.

Validar movimientos sospechosos.

Reactivar sesiones en nuevos dispositivos.

Sin una línea activa, estos procesos podrían complicarse o incluso impedir temporalmente el acceso a ciertas funciones de la banca móvil.