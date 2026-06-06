¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP? Así puedes consultar las líneas a tu nombre
Desde que el registro de líneas telefónicas con la CURP se volvió obligatorio en México, muchas personas comenzaron a preguntarse si existe alguna forma de saber cuántos números celulares están vinculados a su identidad. La respuesta es sí, y el proceso puede realizarse de manera gratuita en línea.
Con el objetivo de que los usuarios puedan detectar posibles irregularidades o líneas desconocidas registradas a su nombre, las autoridades habilitaron una plataforma de consulta que permite verificar qué números telefónicos están asociados a una CURP.
¿Cómo consultar qué celulares están registrados con tu CURP?
Para conocer las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad debes:
Ingresar a la plataforma oficial de consulta (https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas/)
Seleccionar tu compañía telefónica.
Capturar tu CURP.
Completar el proceso de validación de seguridad.
Revisar el listado de líneas registradas a tu nombre.
De acuerdo con la información disponible, la consulta es gratuita y únicamente el titular puede acceder a los datos para proteger la privacidad de la información personal.
¿Qué hacer si aparece un número que no reconoces?
En caso de encontrar una línea que no reconoces, lo primero es contactar a la compañía telefónica que la tiene registrada. Ellos deberán iniciar una revisión del caso y, si se confirma que no autorizaste ese registro, proceder con la cancelación.
También es recomendable acudir o reportar el caso ante las autoridades correspondientes, ya que el uso indebido de tu CURP podría estar relacionado con actividades ilícitas. Dejar constancia de la situación es clave para protegerte.