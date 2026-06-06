Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP? Así puedes consultar las líneas a tu nombre

Vinculación de línea telefónica con CURP en México. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:41 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Ya puedes consultar qué números celulares están registrados con tu CURP.

Desde que el registro de líneas telefónicas con la CURP se volvió obligatorio en México, muchas personas comenzaron a preguntarse si existe alguna forma de saber cuántos números celulares están vinculados a su identidad. La respuesta es sí, y el proceso puede realizarse de manera gratuita en línea.

Con el objetivo de que los usuarios puedan detectar posibles irregularidades o líneas desconocidas registradas a su nombre, las autoridades habilitaron una plataforma de consulta que permite verificar qué números telefónicos están asociados a una CURP.

Por ley, todas las líneas telefónicas deben ser vinculadas a la CURP de su dueño para seguir teniendo servicio. / Pixabay

¿Cómo consultar qué celulares están registrados con tu CURP?

Para conocer las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad debes:

  • Ingresar a la plataforma oficial de consulta (https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas/)

  • Seleccionar tu compañía telefónica.

  • Capturar tu CURP.

  • Completar el proceso de validación de seguridad.

  • Revisar el listado de líneas registradas a tu nombre.

De acuerdo con la información disponible, la consulta es gratuita y únicamente el titular puede acceder a los datos para proteger la privacidad de la información personal.

Si aparece un número desconocido, es recomendable reportarlo de inmediato. / RS

¿Qué hacer si aparece un número que no reconoces?

En caso de encontrar una línea que no reconoces, lo primero es contactar a la compañía telefónica que la tiene registrada. Ellos deberán iniciar una revisión del caso y, si se confirma que no autorizaste ese registro, proceder con la cancelación.

También es recomendable acudir o reportar el caso ante las autoridades correspondientes, ya que el uso indebido de tu CURP podría estar relacionado con actividades ilícitas. Dejar constancia de la situación es clave para protegerte.

Si encuentras un número desconocido, es importante actuar de inmediato para evitar problemas legales o financieros./ RS
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Contra
Lo Último
19:35 Fernando Mendoza se roba los reflectores durante la Final de la Stanley Cup
19:35 Timothée Chalamet celebra la segunda victoria de los Knicks ante los Spurs: “Dos juegos más”
19:32 ¡Última prueba! Brasil vence a Egipto en su último amistoso de cara a la Copa del Mundo
19:26 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea en junio
19:03 Gustavo Preto, presidente de Colombia, respondo a James Rodríguez tras desplante a su hija
19:01 Bernard Parker no olvida a Rafa Márquez: "Fue el futbolista más duro de México"
18:51 Mega fuga de agua afecta carriles de Periférico Oriente en Iztapalapa
18:51 ¡Se pasó de 'Sucio'!: Dominik Mysterio lanza contundente mensaje en contra de Penta y Rey Mysterio
18:40 ¡Semillero! Los jóvenes que ha debutado Guillermo Almada
18:31 Amaury Vergara: “Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase”