¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP? Así puedes consultar las líneas a tu nombre

Desde que el registro de líneas telefónicas con la CURP se volvió obligatorio en México, muchas personas comenzaron a preguntarse si existe alguna forma de saber cuántos números celulares están vinculados a su identidad. La respuesta es sí, y el proceso puede realizarse de manera gratuita en línea.

Con el objetivo de que los usuarios puedan detectar posibles irregularidades o líneas desconocidas registradas a su nombre, las autoridades habilitaron una plataforma de consulta que permite verificar qué números telefónicos están asociados a una CURP.

Por ley, todas las líneas telefónicas deben ser vinculadas a la CURP de su dueño para seguir teniendo servicio. / Pixabay

¿Cómo consultar qué celulares están registrados con tu CURP?

Para conocer las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad debes: Ingresar a la plataforma oficial de consulta (https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas/)

Seleccionar tu compañía telefónica.

Capturar tu CURP.

Completar el proceso de validación de seguridad.

Revisar el listado de líneas registradas a tu nombre. De acuerdo con la información disponible, la consulta es gratuita y únicamente el titular puede acceder a los datos para proteger la privacidad de la información personal.

Si aparece un número desconocido, es recomendable reportarlo de inmediato. / RS

¿Qué hacer si aparece un número que no reconoces?

En caso de encontrar una línea que no reconoces, lo primero es contactar a la compañía telefónica que la tiene registrada. Ellos deberán iniciar una revisión del caso y, si se confirma que no autorizaste ese registro, proceder con la cancelación.

También es recomendable acudir o reportar el caso ante las autoridades correspondientes, ya que el uso indebido de tu CURP podría estar relacionado con actividades ilícitas. Dejar constancia de la situación es clave para protegerte.