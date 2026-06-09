Nueva imagen de Metro Universidad: El rediseño inspirado en la UNAM que transforma la Línea 3

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) concluyó la intervención artística en la terminal Universidad de la Línea 3. Esta renovación rinde un homenaje directo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reflejando su historia, cultura e identidad a través de obras que reviven el orgullo universitario en una de las estaciones más concurridas de la red.

Por medio de un diseño contemporáneo, la obra desarrollada por el artista mexicano Jorge Rosano Gamboa expone el paisaje y los símbolos que dan identidad a la máxima casa de estudios. Este concepto visual está basado en tres elementos emblemáticos: los volcanes, las estrellas y el relieve del Pedregal de San Ángel, fusionando el entorno urbano con la naturaleza.

Nuevo diseño de la estación del metro Universidad / X: @Marchupia

La moderna narrativa visual del Metro CU

Estos componentes representan el entorno geográfico e histórico sobre el cual se edificó Ciudad Universitaria. La propuesta estética recupera la memoria colectiva de un espacio que conecta directamente con el centro académico más importante del país.

Los murales rescatan la herencia de la UNAM, convirtiendo el trayecto de miles de usuarios en una experiencia visual de identidad nacional. Los elementos gráficos combinan los espacios educativos, culturales e históricos de la zona sur, además, de una renovación que integra nuevas tendencias de arte urbano.

Nuevos murales de la UNAM en el metro Universidad / X: @Marchupia

Arte y movilidad urbana

Esta intervención forma parte de los esfuerzos institucionales por recuperar los espacios públicos de la Ciudad de México mediante el arte. El resultado final retoma la mística de la comunidad estudiantil y convierte los pasillos en una extensión natural del campus central.

Las obras artísticas e infraestructura quedaron listas esta semana, integrándose a las mejoras visuales de los principales puntos de conectividad en la capital. Los accesos, taquillas y transbordos operan con normalidad en los horarios habituales de la red, permitiendo que los pasajeros aprecien los murales sin alterar el flujo del servicio.

Más murales y detalles del Metro Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/hhKs4wHhS1 — Marjory González Vivanco (@Marchupia) June 9, 2026