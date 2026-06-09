VIDEO: Abelito sale volando tras fuerte golpe de Aldo de Nigris y el video se vuelve viral
Abelito volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por alguna ocurrencia o momento divertido, sino por un accidente que sufrió durante una grabación relacionada con el Mundial 2026.
El creador de contenido se encontraba trabajando junto a Aldo de Nigris en material promocional para la cobertura especial que prepara TUDN rumbo a la justa mundialista cuando ocurrió un inesperado incidente que quedó captado en video.
¿Cómo ocurrió la caída de Abelito?
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Abelito y Aldo de Nigris se encontraban sentados en unas gradas mientras convivían y realizaban dinámicas para la grabación.
En un momento, Aldo le dio una palmada en la espalda a su compañero; sin embargo, el movimiento provocó que Abelito perdiera el equilibrio y terminara deslizándose varios asientos hacia abajo antes de caer.
El video muestra cómo Aldo reaccionó de inmediato al percatarse de lo sucedido y corrió para auxiliar a su amigo, quien terminó en el suelo tras el golpe.
¿Resultó lesionado?
Hasta el momento no se ha informado que Abelito haya sufrido alguna lesión de gravedad ni complicaciones derivadas de la caída.
salió volando el muñecooo pic.twitter.com/4PpoeNSG3N— 𝒄𝒂𝒔𝒔 💜 (@koovstigma) June 8, 2026
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