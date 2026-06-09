VIDEO: Abelito sale volando tras fuerte golpe de Aldo de Nigris y el video se vuelve viral

Abelito volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por alguna ocurrencia o momento divertido, sino por un accidente que sufrió durante una grabación relacionada con el Mundial 2026.

El creador de contenido se encontraba trabajando junto a Aldo de Nigris en material promocional para la cobertura especial que prepara TUDN rumbo a la justa mundialista cuando ocurrió un inesperado incidente que quedó captado en video.

La caída de Abelito quedó captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. / RS

¿Cómo ocurrió la caída de Abelito?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Abelito y Aldo de Nigris se encontraban sentados en unas gradas mientras convivían y realizaban dinámicas para la grabación.

En un momento, Aldo le dio una palmada en la espalda a su compañero; sin embargo, el movimiento provocó que Abelito perdiera el equilibrio y terminara deslizándose varios asientos hacia abajo antes de caer.

El video muestra cómo Aldo reaccionó de inmediato al percatarse de lo sucedido y corrió para auxiliar a su amigo, quien terminó en el suelo tras el golpe.

El percance ocurrió mientras ambos grababan contenido para la cobertura especial del Mundial 2026. / RS

¿Resultó lesionado?

Hasta el momento no se ha informado que Abelito haya sufrido alguna lesión de gravedad ni complicaciones derivadas de la caída.

Aldo de Nigris corrió a auxiliar a Abelito luego del inesperado accidente. / RS