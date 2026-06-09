Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Abelito sale volando tras fuerte golpe de Aldo de Nigris y el video se vuelve viral

Abelito sufrió una aparatosa caída durante una grabación para el Mundial 2026 junto a Aldo de Nigris. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:01 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El influencer sufrió una aparatosa caída mientras grababa contenido junto a Aldo de Nigris para la cobertura especial del Mundial 2026 de TUDN.

Abelito volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por alguna ocurrencia o momento divertido, sino por un accidente que sufrió durante una grabación relacionada con el Mundial 2026.

El creador de contenido se encontraba trabajando junto a Aldo de Nigris en material promocional para la cobertura especial que prepara TUDN rumbo a la justa mundialista cuando ocurrió un inesperado incidente que quedó captado en video.

La caída de Abelito quedó captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. / RS

¿Cómo ocurrió la caída de Abelito?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Abelito y Aldo de Nigris se encontraban sentados en unas gradas mientras convivían y realizaban dinámicas para la grabación.

En un momento, Aldo le dio una palmada en la espalda a su compañero; sin embargo, el movimiento provocó que Abelito perdiera el equilibrio y terminara deslizándose varios asientos hacia abajo antes de caer.

El video muestra cómo Aldo reaccionó de inmediato al percatarse de lo sucedido y corrió para auxiliar a su amigo, quien terminó en el suelo tras el golpe.

El percance ocurrió mientras ambos grababan contenido para la cobertura especial del Mundial 2026. / RS

¿Resultó lesionado?

Hasta el momento no se ha informado que Abelito haya sufrido alguna lesión de gravedad ni complicaciones derivadas de la caída.

Aldo de Nigris corrió a auxiliar a Abelito luego del inesperado accidente. / RS
Lo Último
14:08 Johan Vásquez quiere revancha con el Tri tras Qatar 2022: "No vemos la hora de jugar"
14:07 "Estuve trabajando para esto": Brian Gutiérrez sobre el ascenso que lo llevó al Mundial 26
14:04 Johan Vásquez ansía que ya comience la Copa del Mundo
13:59 Lluvias dejan más de 11 millones de m3 de agua en CDMX en poco tiempo
13:56 Jayden Nelson reemplazará a Marcelo Flores en la Selección de Canadá para el Mundial 2026
13:50 ¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto se sabe sobre la venta de alcohol
13:39 ¿Tu app bancaria dejará de funcionar? Esto pasará si no registras tu celular
13:31 ¿Habrá pago triple por la inauguración del Mundial 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:25 Michel Platini presenta nueva denuncia contra Gianni Infantino y reaviva una vieja batalla
13:11 Esteban Solari dice adiós al Pachuca: “No he mantenido conversaciones con ninguna otra institución”