Aarón Mercury sufre fuerte accidente y destroza camioneta que acababa de comprar / VIDEO

El influencer y exhabitante de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury, preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió un fuerte accidente automovilístico que dejó prácticamente destruida la camioneta de lujo que había adquirido hace apenas unos meses.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el creador de contenido mostró los daños que sufrió su vehículo y explicó cómo ocurrieron los hechos mientras regresaba a casa bajo condiciones complicadas por la lluvia.

El influencer compartió los detalles del accidente por medio de un video. / @aaronmercury

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según relató el propio influencer, el percance ocurrió cuando circulaba sobre pavimento mojado. Aarón reconoció que viajaba a una velocidad mayor a la habitual y que las llantas de la camioneta no se encontraban en las mejores condiciones.

Al intentar frenar, perdió el control de la unidad y terminó impactándose en varias ocasiones contra una barda, la cual evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

Aarón Mercury mostró cómo quedó su camioneta de lujo tras el fuerte accidente que sufrió. / @aaronmercury

Apenas había cumplido uno de sus sueños

El accidente ocurrió apenas unos meses después de que Aarón Mercury presumiera en redes sociales la compra de una camioneta BMW iX, un vehículo eléctrico de alta gama valuado en alrededor de 2 millones de pesos. La adquisición fue presentada por el influencer como uno de los mayores logros de su carrera.

¿Cómo se encuentra Aarón Mercury?

Pese a lo aparatoso del accidente, el influencer aseguró que no sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo, reveló que resultó con una lesión en una rodilla y reconoció que el desenlace pudo haber sido mucho peor.

“Estuvo muy cerca de ser algo muy malo”, expresó al agradecer que tanto él como otras personas involucradas salieran prácticamente ilesos.

Tras conocer lo sucedido, seguidores, amigos y colegas inundaron las redes sociales del creador de contenido con mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación.