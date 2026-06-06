VIDEO: El Papa León XIV se pone la verde y esto dijo sobre el Mundial

A solo unos días de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Papa León XIV protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral entre aficionados al futbol y fieles de todo el mundo. Durante su viaje apostólico a España, el líder de la Iglesia Católica recibió un regalo muy especial relacionado con la máxima fiesta del futbol: una playera oficial de la Selección Mexicana personalizada con su nombre y el número 14.

La escena ocurrió mientras el Pontífice convivía con periodistas que lo acompañaban durante el vuelo entre Roma y Madrid. Fue ahí donde la reconocida corresponsal mexicana Valentina Alazraki le entregó el jersey verde que utilizará el combinado nacional durante la próxima Copa del Mundo, un detalle que provocó sonrisas y comentarios entre los presentes.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la buena disposición del Papa para posar con la camiseta mexicana justo cuando el país se prepara para albergar una edición histórica del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

La corresponsal mexicana Valentina Alazraki le entregó el jersey al líder religioso / Especial

El Papa destaca la importancia del deporte

Más allá de la anécdota y las fotografías, el encuentro sirvió para hablar sobre el Mundial 2026 y el papel que el deporte desempeña en la sociedad.

"La oración de este mes es para los deportistas, la importancia del deporte y deseo que a todos la competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo. Que veamos que el deporte puede unir a todos: la disciplina con el juego, pero sobre todo con la seriedad y sacrificio", declaró el sumo pontífice.

Con estas palabras, León XIV resaltó que una competencia de alcance global como la Copa del Mundo puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los lazos entre naciones y promover valores positivos más allá de los resultados deportivos.

El mensaje fue especialmente significativo debido a que el Mundial 2026 reunirá a millones de personas de distintas culturas, religiones e idiomas alrededor de un mismo evento, algo que el líder religioso considera una oportunidad para fomentar la convivencia y el entendimiento mutuo.

La playera de la Selección Nacional tiene el nombre del Papá y su numero 14 / Especial

Una camiseta especial para el Pontífice

La playera entregada al Papa no era una cualquiera. Además del tradicional color verde que caracteriza a la Selección Mexicana, la camiseta incluía un detalle personalizado que llamó la atención de todos: el nombre "León" estampado en la espalda junto al número 14.

El gesto provocó una sonrisa inmediata en el Pontífice, quien agradeció el regalo y accedió a posar para las cámaras. El jersey corresponde al mismo diseño que utilizará México en su debut mundialista frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca.

La escena fue interpretada por muchos aficionados como una especie de "bendición futbolera" para el combinado nacional en vísperas de uno de los torneos más importantes de su historia.

El Papa León XIV espera que el Mundial pueda unir a la gente para traer paz / Especial

¿A quién apoyará durante el Mundial?

Como era de esperarse, la gran pregunta no tardó en llegar. Los periodistas aprovecharon la ocasión para cuestionar al Papa sobre cuál será la selección que contará con su apoyo durante la Copa del Mundo. Sin embargo, León XIV evitó inclinarse por algún equipo en particular y respondió con humor. Recordó que dos países con los que mantiene una estrecha relación quedaron fuera del torneo.

"Perú no juega. Italia no juega", comentó entre sonrisas.

El Pontífice, quien desarrolló gran parte de su labor pastoral en Perú y actualmente reside en el Vaticano, reconoció que ambos equipos estarán ausentes en la justa mundialista. No obstante, dejó abierta la posibilidad de seguir a otras selecciones durante el campeonato.

"Pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver", agregó.

El Sumo Pontífice lamenta que ni Perú ni Italia vayan al Mundial / Especial

Mundial 2026, una oportunidad para unir al mundo

La visita del Papa León XIV coincidió con la recta final de los preparativos para el Mundial 2026, torneo que marcará un antes y un después en la historia del futbol al celebrarse de manera conjunta en tres países.

Para el líder de la Iglesia Católica, el certamen representa mucho más que una competencia deportiva. Su mensaje estuvo enfocado en la capacidad del deporte para reunir a personas de distintos contextos bajo valores como el respeto, el esfuerzo y la solidaridad.

Mientras millones de aficionados cuentan los días para el silbatazo inicial, la imagen del Papa León XIV portando la camiseta de México ya forma parte de uno de los momentos más llamativos previos al inicio de la Copa del Mundo.