VIDEO: Así se hizo la ola más grande del mundo rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México continúa calentando motores para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026. Este sábado miles de capitalinos y visitantes participaron en la denominada ola humana más grande del mundo, una actividad que recorrió una de las avenidas más emblemáticas del país y que sirvió como antesala de la fiesta futbolística que comenzará en los próximos días.

Desde tempranas horas de la mañana, Paseo de la Reforma comenzó a llenarse de familias, turistas, aficionados al futbol y ciudadanos que respondieron a la convocatoria para formar parte de un evento sin precedentes y donde se buscó romper un Récords Guinness. El punto de reunión fue el Ángel de la Independencia, donde los asistentes se prepararon para protagonizar una imagen que dio la vuelta al mundo.

La Ciudad de México continúa calentando motores para recibir la Copa Mundial / Gina Sánchez

Miles de personas se unieron para hacer historia

A partir de las 08:00 horas comenzaron a llegar los participantes, quienes ocuparon diversos puntos de Paseo de la Reforma con el objetivo de coordinar una ola humana que recorriera varios kilómetros de distancia.

Previo al intento oficial se realizaron cuatro ensayos generales que permitieron afinar detalles y sincronizar los movimientos de los asistentes. La expectativa creció conforme avanzaba la mañana y el ambiente se volvió completamente mundialista gracias a la presencia de figuras del deporte y el entretenimiento.

Entre los invitados destacó el exfutbolista Francisco "Kikín" Fonseca y el cantante Eme Mala Fe quien junto con varios luchadores mexicanos ayudó a animar a los participantes y encabezó el último ensayo antes de la prueba definitiva.

Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma / Gina Sánchez

La ola recorrió Reforma y conquistó el Récord Guinness

Fue exactamente a las 10:19 horas cuando la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, dio la señal para iniciar la ola oficial.

La dinámica comenzó frente al Ángel de la Independencia y avanzó a lo largo de Paseo de la Reforma mientras miles de personas levantaban los brazos de forma coordinada para mantener vivo el movimiento. A lo largo del recorrido, voluntarios y organizadores alentaban a los asistentes para evitar interrupciones y garantizar el éxito del intento.

Mientras tanto, los jueces del Récord Guinness seguían el desarrollo de la actividad a bordo de una motocicleta para verificar cada detalle y certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Cinco minutos después, a las 10:24 horas, la ola llegó hasta la zona del Caballito, en Bucareli, completando exitosamente el recorrido y asegurando un nuevo Récord Guinness, pero serán los representantes quien den la certificación oficial.

La Sonora Santanera y Emme Mala Fe levantaron los ánimos para romper un Récord Guinness / Gina Sánchez

Una celebración con sabor mundialista

Minutos más tarde, Alejandra Frausto anunció ante los asistentes que la Ciudad de México había conseguido la marca mundial, hecho que fue recibida entre aplausos, porras y un ambiente festivo que rápidamente se transformó en una gran celebración popular.

Como parte de los festejos, los asistentes disfrutaron de música en vivo y bailaron al ritmo de la Sonora Santanera, que interpretó el tema "La Ola", una canción que se convirtió en la banda sonora perfecta para el momento.

Desde el Ángel de la Independencias hasta la Zona del Caballito legaba la gente para realizar la ola / Redes Sociales

Un símbolo de México para el mundo

Para muchos de los participantes, el logro fue mucho más que un récord. Representó una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de organización, la alegría y la pasión de los mexicanos a pocos días de que el país vuelva a convertirse en sede de una Copa del Mundo.