VIDEO: Autobús con estudiantes vuelca en la autopista México-Puebla; hay 40 lesionados

Una excursión académica terminó en momentos de tensión y preocupación luego de que un autobús que transportaba estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez sufriera una aparatosa volcadura sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, en la capital poblana. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia de distintas corporaciones y dejó un saldo preliminar de 40 personas lesionadas, varias de ellas con golpes de consideración.

El percance ocurrió durante la noche del viernes, cuando los jóvenes regresaban de una visita cultural a distintos museos de la Ciudad de México. Lo que debía ser el cierre de una jornada académica terminó convirtiéndose en una emergencia que mantuvo trabajando a paramédicos, rescatistas y autoridades durante varias horas de la madrugada.

El accidente ocurrió por la noche cuando los estudiantes regresaban de varias actividades culturales en la CDMX / Especial

El operador habría perdido el control de la unidad

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 23:35 horas cuando el autobús circulaba con dirección hacia Orizaba. Las investigaciones preliminares señalan que el conductor presuntamente no logró identificar correctamente un entronque de la vialidad, situación que habría provocado que perdiera el control de la unidad hasta terminar volcada sobre la carpeta asfáltica.

Versiones recabadas en el lugar apuntan a que la falta de señalización adecuada pudo haber influido en el accidente, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del percance mediante los peritajes correspondientes.

La magnitud del accidente generó una rápida movilización de los servicios de emergencia, quienes acudieron para brindar atención médica a los ocupantes del vehículo y coordinar las labores de rescate.

Los estudiantes fueron atendidos en el lugar y seis requirieron traslado a un hospital / Redes Sociales

Seis estudiantes requirieron hospitalización

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y otros cuerpos de auxilio atendieron a los pasajeros que resultaron lesionados tras la volcadura. Las autoridades informaron que la mayoría presentó golpes, contusiones y heridas menores; sin embargo, al menos seis personas requirieron ser trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales derivadas de este accidente, aunque las autoridades continúan monitoreando la evolución de los estudiantes hospitalizados.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales derivadas de este accidente / Especial

Las labores de rescate afectaron la circulación

Debido a la complejidad de las maniobras para atender a los lesionados y retirar la unidad accidentada, los trabajos de rescate se prolongaron durante varias horas. Esto obligó a implementar reducciones de carriles sobre la autopista México-Puebla, generando afectaciones a la circulación vehicular durante la madrugada.

Elementos de la Policía Estatal realizaron labores de abanderamiento y control del tránsito para evitar nuevos incidentes y permitir que los equipos de emergencia trabajaran de manera segura en la zona.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control al entrar a una intersección / Especial

Vecinos piden reforzar la seguridad vial

Tras conocerse el accidente, habitantes y conductores que frecuentan este tramo de la autopista señalaron que en el lugar se han registrado diversos percances viales en años recientes. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para revisar las condiciones de seguridad de la vialidad y reforzar la señalización en puntos considerados de riesgo.

Los vecinos consideran que mejorar la visibilidad de incorporaciones y entronques podría ayudar a prevenir nuevos accidentes, especialmente en horarios nocturnos, cuando las condiciones de conducción suelen ser más complicadas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, familiares y compañeros de los estudiantes permanecen atentos al estado de salud de los jóvenes que resultaron lesionados durante este accidente.