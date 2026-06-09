Detienen a seis personas por caso de Roxana Berenice Guzmán; periodista sigue desaparecida

La búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez continúa en Veracruz mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer su desaparición. Como parte de las diligencias, seis hombres fueron detenidos en el municipio de Nanchital, donde la comunicadora fue vista por última vez.

La reportera y directora del portal digital Pulso Informativo del Sureste desapareció el pasado 2 de junio, luego de que un grupo de hombres armados ingresara a su vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo y se la llevara por la fuerza. Desde entonces, corporaciones estatales y federales mantienen operativos para tratar de localizarla.

El caso generó gran impacto debido a que parte de lo ocurrido quedó documentado en un video grabado por un familiar de la periodista. Las imágenes comenzaron a circular posteriormente y provocaron reacciones de condena por parte de organizaciones defensoras de la libertad de expresión dentro y fuera del país.

La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez mantiene abiertas diversas líneas de investigación en Veracruz./ RS

¿Quiénes son los detenidos por el caso Roxana Guzmán?

De acuerdo con la información disponible, los seis arrestos fueron resultado de operativos coordinados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) con apoyo de fuerzas de seguridad federales y estatales. Entre las personas detenidas se encuentran dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado, un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) de Ixhuatlán del Sureste y otros dos hombres cuya identidad no ha sido dada a conocer públicamente.

Tras su captura, los seis fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde el pasado 8 de junio se desarrolló la audiencia inicial relacionada con el caso.

Las detenciones se hicieron públicas después de que familiares de los arrestados realizaran manifestaciones para denunciar presuntas irregularidades durante los operativos. Los inconformes sostienen que los detenidos son inocentes y exigieron a las autoridades que se respete el debido proceso mientras continúan las investigaciones.

Roxana Guzmán fue privada de la libertad por un grupo armado que ingresó a su domicilio en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital./ Captura de pantalla

Gobernadora pide esperar resultados de las indagatorias

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y que existe coordinación con corporaciones estatales y federales para atender el caso.

“Está trabajando la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales y estatales. Son varias líneas de investigación y hay que esperar. Es un tema al que hay que ponerle toda la atención; sea o no comunicadora, es una persona, una mujer que fue sustraída de su casa”, declaró.

Mientras las autoridades continúan integrando pruebas y recabando testimonios, la familia de Roxana Guzmán ha buscado apoyo en distintos niveles de gobierno. Durante una reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coatzacoalcos, la madre de la periodista se acercó para solicitar respaldo y reforzar las labores de búsqueda.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora de Pulso Informativo del Sureste, medio digital dedicado a la cobertura de temas de seguridad, política, asuntos sociales y acontecimientos de interés público en la zona sur de Veracruz. Organizaciones de protección a periodistas han señalado que ejercía activamente su labor informativa al momento de su desaparición.