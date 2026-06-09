Boris toca tierra en México: ¿qué estados serán afectados?

La tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada de este martes 9 de junio entre los límites de Guerrero y Oaxaca, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte oficial, a las 03:00 horas el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

Boris ingresó a territorio nacional con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h. / AP

¿Qué estados tendrán lluvias por Boris?

Las amplias bandas nubosas asociadas a Boris provocarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas del sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en regiones del sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Además, se pronostican lluvias fuertes en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Las bandas nubosas de Boris provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. / iStock

Alertan por vientos fuertes y oleaje elevado

La Conagua también prevé rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

En tanto, el oleaje podría llegar a alturas de entre dos y tres metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Piden extremar precauciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua y las autoridades de Protección Civil.

Actualmente se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.