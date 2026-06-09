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Boris toca tierra en México: ¿qué estados serán afectados?

La tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada entre Guerrero y Oaxaca y provocará lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano. / Conagua
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:01 - 09 junio 2026
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La tormenta tropical Boris tocó tierra entre Guerrero y Oaxaca durante la madrugada de este martes. Autoridades prevén lluvias muy fuertes, rachas de viento de hasta 80 km/h y riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos en varias entidades del país

La tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada de este martes 9 de junio entre los límites de Guerrero y Oaxaca, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte oficial, a las 03:00 horas el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

Boris ingresó a territorio nacional con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h. / AP

¿Qué estados tendrán lluvias por Boris?

Las amplias bandas nubosas asociadas a Boris provocarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas del sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en regiones del sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Además, se pronostican lluvias fuertes en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Las bandas nubosas de Boris provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. / iStock

Alertan por vientos fuertes y oleaje elevado

La Conagua también prevé rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

En tanto, el oleaje podría llegar a alturas de entre dos y tres metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Piden extremar precauciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua y las autoridades de Protección Civil.

Actualmente se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Conagua mantiene vigilancia en el sur del país por los efectos de la tormenta tropical Boris. / iStock
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