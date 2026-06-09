Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Retiran vallas en el Centro de Guadalajara y anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas

FIFA Fan Festival en Guadalajara | @ZapopanGob
Alfredo Olivarez Ramírez 16:44 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La medida forma parte de una estrategia para facilitar el desplazamiento de la población durante los eventos relacionados con el torneo mundialista que se desarrollarán en la ciudad.

Después de las múltiples quejas en días pasados, debido a la excesiva cantidad de vallas en las inmediaciones del FIFA Fan Festival, el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus informó el retiro de las vallas metálicas instaladas en el Centro de Guadalajara, al considerar que ya no son necesarias y que obstaculizan la movilidad de peatones y automovilistas.

La medida forma parte de una estrategia para facilitar el desplazamiento de la población durante los eventos relacionados con el torneo mundialista que se desarrollarán en la ciudad.

FIFA Fan Festival Guadalajara | @ZapopanGob

En contraste, el transporte público mantendrá sus operaciones habituales. El sistema de tren eléctrico y las rutas de transporte colectivo funcionarán normalmente para atender la alta afluencia de personas prevista durante la jornada.

Anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas

Con el objetivo de garantizar una mejor movilidad y facilitar el desarrollo de los eventos relacionados con el torneo mundialista, Lemus Navarro anunció que el próximo 11 de junio se suspenderán las actividades del sector público en todo Jalisco

La medida contempla la interrupción de clases en escuelas públicas, así como la suspensión de labores administrativas en dependencias gubernamentales estatales y municipales, en concordancia con un decreto emitido por el Gobierno Federal para atender la logística de los eventos deportivos.

Gran fiesta en Guadalajara | @ZapopanGob

Las autoridades estatales explicaron que esta decisión busca disminuir significativamente la circulación vehicular en las principales vialidades de la zona metropolitana, especialmente en los alrededores del Estadio Guadalajara, donde se espera una importante concentración de asistentes, visitantes y personal operativo. 

De esta manera, se pretende evitar congestionamientos, agilizar los traslados y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes participen en las actividades programadas.

Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026
Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026

A pesar de la suspensión de actividades en oficinas públicas y centros educativos, el gobierno estatal precisó que los servicios considerados esenciales continuarán operando con normalidad. Entre ellos se encuentran las corporaciones de seguridad pública, los cuerpos de protección civil, los servicios de emergencia médica, así como las áreas encargadas de la operación y mantenimiento de infraestructura estratégica.

Lo Último
17:14 Shakira, Ricky Martin y más: los artistas detrás de las canciones de los Mundiales
17:13 Calendario Mundial 2026: Estos son todos los partidos de la Copa del Mundo
17:03 De Pelé a Maradona: películas y documentales que todo fan del Mundial debe ver
16:44 Retiran vallas en el Centro de Guadalajara y anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas
16:32 ¡El Lobo Mexicano regresa a casa! Wolverhampton hace oficial el regreso de Raúl Jiménez
16:31 Trolebús Chapulín conecta Chapultepec y Ciudad Universitaria en 53 minutos por solo 4 pesos
16:25 Carlos Vives dará concierto en México para animar a Colombia en el Mundial 2026
16:17 ¿Konnan perdió las dos piernas? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud
16:12 Estadio Universitario queda fuera para entrenamientos de Suecia y Japón en Copa del Mundo 2026
16:11 Esteban Solari está en el radar de Pumas; la directiva analiza seis opciones para reemplazar a Efraín Juárez