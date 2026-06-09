Retiran vallas en el Centro de Guadalajara y anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas

Después de las múltiples quejas en días pasados, debido a la excesiva cantidad de vallas en las inmediaciones del FIFA Fan Festival, el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus informó el retiro de las vallas metálicas instaladas en el Centro de Guadalajara, al considerar que ya no son necesarias y que obstaculizan la movilidad de peatones y automovilistas.

La medida forma parte de una estrategia para facilitar el desplazamiento de la población durante los eventos relacionados con el torneo mundialista que se desarrollarán en la ciudad.

FIFA Fan Festival Guadalajara | @ZapopanGob

En contraste, el transporte público mantendrá sus operaciones habituales. El sistema de tren eléctrico y las rutas de transporte colectivo funcionarán normalmente para atender la alta afluencia de personas prevista durante la jornada.

Anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas

Con el objetivo de garantizar una mejor movilidad y facilitar el desarrollo de los eventos relacionados con el torneo mundialista, Lemus Navarro anunció que el próximo 11 de junio se suspenderán las actividades del sector público en todo Jalisco.

La medida contempla la interrupción de clases en escuelas públicas, así como la suspensión de labores administrativas en dependencias gubernamentales estatales y municipales, en concordancia con un decreto emitido por el Gobierno Federal para atender la logística de los eventos deportivos.

Gran fiesta en Guadalajara | @ZapopanGob

Las autoridades estatales explicaron que esta decisión busca disminuir significativamente la circulación vehicular en las principales vialidades de la zona metropolitana, especialmente en los alrededores del Estadio Guadalajara, donde se espera una importante concentración de asistentes, visitantes y personal operativo.

De esta manera, se pretende evitar congestionamientos, agilizar los traslados y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes participen en las actividades programadas.

Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026