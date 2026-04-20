Pumas puede hacer historia al terminar invicto como visitante

Club Universidad es fuerte en casa, pero fuera de ella ha demostrado ser invencible, con todavía una fecha más por disputar como visitante, el equipo dirigido por Efraín Juárez puede hacer historia al terminar invicto en territorio ajeno por primera vez en torneos cortos de la Liga MX.

¿Cuál es la marca histórica que los Pumas de Efraín Juárez pueden imponer?

Universidad Nacional nunca ha terminado invicto como visitante en su historia en torneos cortos, por lo que ante Pachuca puede imponer un récord institucional, además de ser algo que casi ningún equipo ha logrado.

En torneos cortos, solo América ha terminado invicto como visitante, y lo hizo dos veces de manera consecutiva. Fue en 2023, primero en el Clausura bajo el mando de Fernando Ortiz, y después en el Apertura, ya con André Jardine.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7

Los mejores torneos de Pumas como visitante

En Pumas, pocas veces se ha tenido un registro así de positivo como visitante. El último antecedente fue en el Apertura 2018, cuando David Patiño era el entrenador del equipo. En dicho torneo, el conjunto auriazul registró seis triunfos, dos empates y una derrota, para sumar 20 puntos fuera de casa.

En aquel torneo, los del Pedregal alcanzaron las Semifinales, en las que cayeron ante América con un abultado resultado global de 7-2, lo cual manchó el positivo semestre que habían construido.

El mejor torneo de Pumas de visita fue en el Apertura 2018 | IMAGO7

El otro torneo con mejor registro como visitante fue el Apertura 2003, también con 20 puntos. Sin embargo, en ese certamen eran 20 equipos, es decir, 19 jornadas. A pesar de que los Pumas de Efraín Juárez tienen un techo de 18 unidades fuera de casa, el valor agregado es que pueden acabar invictos.

Balance de Pumas como visitante en el Clausura 2026

En siete encuentros de visita, Pumas tiene un balance de cuatro victorias y tres empates, para sumar 15 de los 30 puntos que registra. Lo máximo que puede alcanzar son 18 unidades, si es que vence a Pachuca, en un duelo que además podría definir un boleto a la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup.