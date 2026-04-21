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Futbol

Andrés Gudiño respalda a Nicolás Larcamón pese a crisis: “El vestidor está unido”

Larcamón quiere seguir como líder del campeonato | Imago7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:51 - 20 abril 2026
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El portero de Cruz Azul defendió al DT de cara a la parte final de la temporada

El respaldo interno se mantiene firme en Cruz Azul pese a la presión externa. El arquero Andrés Gudiño salió en defensa del técnico Nicolás Larcamón, en medio de las críticas de la afición por la racha negativa que atraviesa el equipo.

Tras el entrenamiento, Gudiño dejó claro que el vestidor está unido y consciente de la exigencia que implica representar a Cruz Azul.

“Nosotros respaldamos a nuestro técnico. La afición de Cruz Azul es muy buena pero también muy exigente. Somos conscientes en dónde estamos parados. Estamos enfocados en cerrar con todo este torneo”, afirmó.
Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

El guardameta también asumió la responsabilidad por el momento deportivo, marcado por ocho partidos sin conocer la victoria, una cifra que ha encendido la inconformidad entre los seguidores celestes. Sin embargo, insistió en la capacidad del plantel para revertir la situación en el cierre del campeonato.

“Somos un equipo capaz y vamos a enfrentar con todo para sacar los seis puntos”, aseguró.

Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7

Finalmente, Gudiño destacó el valor emocional de regresar al 10 de diciembre, un lugar simbólico para la institución.

“Es muy emotivo ver el apoyo de la gente; son las raíces de nuestro equipo. En el camino les platiqué: ahí se ve la cementera”, comentó.

En medio de la presión, el mensaje desde el interior es claro, hay confianza en el proyecto y determinación para cerrar el torneo con resultados.

Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT
Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT
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