Larcamón encara los abucheos y lanza advertencia: “Estamos a tiempo, pero es ya”

Nicolás Larcamón reaccionó a los abucheos por parte de la afición de Cruz Azul, después de 8 partidos sin conocer la victoria entre Liga MX y en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

La presión sobre Nicolás Larcamón ha ido en aumento tras una racha negativa que ya alcanza ocho partidos sin victoria.

La inconformidad de la afición se hizo evidente con abucheos y cuestionamientos, un escenario que el propio entrenador reconoció como parte natural del entorno competitivo en el futbol profesional.

Larcamón entiende las críticas y asume la responsabilidad

Lejos de evadir las críticas, Larcamón aseguró que entiende la postura de los seguidores, quienes esperan resultados acordes al potencial del equipo.

Lo de la afición es entendible, quieren que un equipo capaz de alcanzar cosas históricas pueda alcanzar los resultados pretendidos

Yo estoy con muchas ganas de demostrar la valía que tenemos como equipo; eso se logra en los próximos dos partidos

Larcamon se cree capaz de dirigir a Boca Juniors | IMAGO7

Confianza en el plantel y ajustes tácticos

El técnico argentino también dejó claro que mantiene la confianza en su plantel y en el trabajo que vienen realizando. Señaló que existe un compromiso firme por revertir la situación en el corto plazo.

En los últimos partidos cambiamos a línea de 4, hemos adelantado jugadores, buscamos variantes, Montaño hoy encontró esa respuesta futbolística

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Mensaje final: reacción inmediata

Finalmente, el entrenador reconoció que este tipo de escenarios representan una prueba de carácter tanto para él como para sus dirigidos.

Casi completamos 50 tiros en los últimos dos juegos. Como les decía a los jugadores, estamos a tiempo de todo, pero es ya

Cuando estás en una situación así, aparece la prueba real y tienes que estar a la altura; Cruz Azul es un equipo grande