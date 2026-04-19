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Futbol

Afición de Cruz Azul abuchea a José Paradela previo a su ingreso ante Xolos

La afición de Cruz Azul no perdonó y abucheó a José Paradela, futbolista argentino, previo a su ingreso al partido ante Xolos
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 19:16 - 18 abril 2026
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El argentino ingresó al minuto 61; sustituyó a Erik Lira

José Paradela vive un momento complicado con Cruz Azul. El mediocampista argentino, que hace apenas unos meses era pieza clave en el funcionamiento celeste, ha perdido protagonismo y ahora genera dudas entre la afición. Su rendimiento ha venido a la baja justo en los momentos donde el equipo más lo necesitaba, encendiendo las críticas en torno a su rol dentro del plantel.

La situación quedó evidenciada en el duelo ante Xolos, donde Paradela comenzó en el banquillo y, al ingresar de cambio, fue recibido con abucheos por parte de los seguidores de La Máquina. El Estadio Cuauhtémoc fue testigo del descontento de una afición que ya no ve en el argentino al mismo jugador determinante que brilló anteriormente.

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Paradela pierde peso en Cruz Azul y desata críticas

El bajón futbolístico del argentino no es un hecho aislado, sino una constante que se ha repetido en partidos recientes. Paradela ha pasado de ser el eje creativo del equipo a un futbolista que no logra marcar diferencia en el terreno de juego, lo que ha generado cuestionamientos tanto en la grada como en el análisis deportivo.

La decisión del cuerpo técnico de mandarlo a la banca ante Xolos refleja también una pérdida de confianza en su rendimiento. Aunque tuvo minutos en la segunda parte, su ingreso no cambió el rumbo del encuentro ni aportó soluciones en un partido que exigía claridad y liderazgo en el medio campo.

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul empata con Xolos en un partido lleno de dudas

En cuanto al desarrollo del encuentro, Cruz Azul logró abrir el marcador gracias a un polémico penalti sobre Andrés Montaño. Gabriel 'Toro' Fernández fue el encargado de ejecutar desde los once pasos, firmando un potente disparo que adelantó a los celestes en el marcador.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas ocho minutos después, Xolos encontró el empate por conducto de Mourad El Ghezouani, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para vencer a Kevin Mier. La jugada evidenció nuevamente las fallas defensivas del conjunto cementero.

Cruz Azul no pudo ante Xolos | MEXSPORT
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