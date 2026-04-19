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Futbol

¡No los olvida! Nacho Rivero saluda a sus excompañeros de Cruz Azul y staff

Ignacio 'Nacho' Rivero, jugador de Tijuana, saludó a todos sus excompañeros y miembros del cuerpo técnico de Cruz Azul
Emiliano Arias Pacheco 18:35 - 18 abril 2026
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El uruguayo fue con cada uno de los miembros de La Máquina, aunque solamente le dio la mano a Nicolás Larcamón

Y un día… volvió. Ignacio 'Nacho' Rivero fue algo más que un jugador en Cruz Azul, pues el uruguayo demostró con sus actuaciones y personalidad que su corazón era celeste, lo que lo volvió uno de los favoritos de la afición cementera; ahora juega para los Xolos de Tijuana.

La Jornada 15 del Clausura 2026 marcó el regreso del charrúa para enfrentar a La Máquina, por lo que el principio del juego estuvo cargado de emotividad. Rivero se acercó a cada uno de sus excompañeros y miembros del staff, aunque el ahora jugador de la jauría también dejó un polémico momento.

Nacho saludó a todos sin excepción, sin embargo, su encuentro con Nicolás Larcamón fue un tanto agridulce. El entrenador de Cruz Azul le extendió la mano a Rivero, acción que el uruguayo contestó y lo devolvió, aunque no miró al estratega argentino.

Nacho Rivero y Erik Lira, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7

¿Qué pasó entre Nicolás Larcamón e Ignacio Rivero?

La salida de Nacho Rivero de Cruz Azul sorprendió a más de uno, razón por la que se comenzó a especular una mala relación entre el mediocampista y el estratega. Sin embargo, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto. 

Antes de viajar a Tijuana para reportar con los de la frontera, Rivero comentó ante los medios que su relación con Larcamón fue cordial. "Tranquilos, son cosas que quedan dentro de lo que es Cruz Azul y no, no hay que darle trascendencia. Una relación cordial así que nada, todo bien".

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en un partido | IMAGO7

Pocas acciones en el Cruz Azul vs Xolos

En las acciones del partido, la incertidumbre y el poco futbol ha abundado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul abrió el marcador gracias a un polémico penalti sobre Andrés Montaño, que Gabriel 'Toro' Fernández materializó con un gran disparo. 

Sin embargo, ocho minutos después de la anotación del Toro, Mourad El Ghezouani empató todo para los de la frontera. El ariete de los Xolos de Tijuana se encontró un balón en el área chica de Kevin Mier, tras una serie de rebotes. 

Nacho Rivero y Kevin Mier, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
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