Se rompe la paciencia: el grito de “¡Fuera Larcamón!” sacude al Cuauhtémoc

La paciencia se agotó. La afición del Cruz Azul estalló tras una racha que ya resulta insostenible, acumulando ocho partidos sin conocer la victoria. El hartazgo se hizo evidente en las gradas, donde el ambiente pasó de la expectativa al enojo abierto, señalando directamente a Nicolás Larcamón como el principal responsable del mal momento.

El Cuauhtémoc explota contra Larcamón

El grito de “¡Fuera Larcamón!” volvió a retumbar con fuerza en el Estadio Cuauhtémoc. No fue un reclamo aislado, sino un coro constante que reflejó el sentir generalizado de los seguidores, cansados de promesas que no se traducen en resultados dentro del campo.

La crisis no es nueva, pero sí cada vez más profunda. Jornada tras jornada, el equipo ha dejado escapar puntos clave, mostrando falta de contundencia y una preocupante incapacidad para cerrar partidos. La afición, que en su momento respaldó el proyecto, hoy exige cambios inmediatos.

El duelo ante Xolos fue la gota que derramó el vaso. A pesar de tener momentos para reaccionar, el equipo nunca logró revertir el marcador, dejando una imagen de impotencia que terminó por encender aún más los ánimos en las tribunas.

Intento de Carlos Rotondi, de Cruz Azul, ante Xolos | MEXSPORT

Sin respuesta dentro del campo

Los errores se repiten y el funcionamiento colectivo no mejora. La propuesta del director técnico ha sido cuestionada no solo por los resultados, sino por la falta de respuesta del plantel en momentos clave. La conexión entre equipo y afición parece fracturada.

En las gradas, la frustración es evidente. Los seguidores no solo reclaman derrotas, sino también la ausencia de una identidad clara en el juego. Cada partido sin victoria aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y reduce el margen de maniobra.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

El nombre de Nicolás Larcamón se encuentra en el centro de la tormenta. Lo que alguna vez fue ilusión, hoy se ha convertido en duda y descontento.

Lo único claro es que la afición ya no está dispuesta a esperar más. Y es que en la parte final del torneo regular, Cruz Azul debe levantar si quiere estar en los primeros lugares de la tabla.