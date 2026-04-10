Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul

​Nada. En Cruz Azul no se han tomado el tiempo de considerar un posible movimiento en la dirección técnica del equipo, no obstante la derrota celeste ante el Los Angeles FC en la Concachampions.

​Fuentes al interior de Cruz Azul aseguraron que, aunque se sabe que un sector considera que si el estratega argentino Nicolás Larcamón no obtiene un título sus posibilidades de seguir serían escasas, al seno de la institución no piensan lo mismo.

Nicolás Larcamón está muy cerca de llevar a La Máquina al primer puesto del torneo | Imago7

​"No se ha hablado sobre ese tema", respondió en forma tajante y definitiva un informante consultado sobre las versiones que consideran que Larcamón tiene un pie fuera de Cruz Azul si llega a fracasar en los dos torneos.

​La afición celeste ha expresado constantemente su desacuerdo en que Larcamón se mantenga en el equipo, ya que la derrota frente a LAFC por goleada puso contra las cuerdas al Cruz Azul, que está a punto de ser eliminado si no logra superar el 3-0 en contra que tiene en el partido de vuelta del torneo.

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT