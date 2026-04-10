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Futbol

Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul

Nicolás Larcamón en conferencia de prensa tras el juego ante Rayados | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 18:22 - 09 abril 2026
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Pese a la posibilidad de sumar una nueva temporada sin títulos, Larcamón se mantendrá en el equipo

​Nada. En Cruz Azul no se han tomado el tiempo de considerar un posible movimiento en la dirección técnica del equipo, no obstante la derrota celeste ante el Los Angeles FC en la Concachampions.

​Fuentes al interior de Cruz Azul aseguraron que, aunque se sabe que un sector considera que si el estratega argentino Nicolás Larcamón no obtiene un título sus posibilidades de seguir serían escasas, al seno de la institución no piensan lo mismo.

Nicolás Larcamón está muy cerca de llevar a La Máquina al primer puesto del torneo | Imago7

​"No se ha hablado sobre ese tema", respondió en forma tajante y definitiva un informante consultado sobre las versiones que consideran que Larcamón tiene un pie fuera de Cruz Azul si llega a fracasar en los dos torneos.

​La afición celeste ha expresado constantemente su desacuerdo en que Larcamón se mantenga en el equipo, ya que la derrota frente a LAFC por goleada puso contra las cuerdas al Cruz Azul, que está a punto de ser eliminado si no logra superar el 3-0 en contra que tiene en el partido de vuelta del torneo.

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

​Cruz Azul marcha en la segunda posición del campeonato con 27 unidades, un argumento fuerte para que al interior de la institución tengan claro que no es momento de pensar en una remoción; sobre todo porque tampoco se ha definido la posible eliminación en Concachampions y la oportunidad de ser campeón sigue vigente en la Liga.

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