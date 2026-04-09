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Futbol

¿Quién tiene el plantel más caro: Cruz Azul o América?

Equipos de América y Cruz Azul | IMAGO7
Equipos de América y Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 07:48 - 09 abril 2026
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La comparación no solo revela cifras, sino dos formas muy distintas de construir un equipo en la Liga MX.

De entrada, América toma ventaja clara en el valor total: su plantilla alcanza los 98.95 millones de euros, superando con margen a Cruz Azul, que se queda en 82.60 millones.

La diferencia es significativa y marca una tendencia en la inversión de ambos clubes. Pero no se trata solo de dinero, sino de volumen.

Imágenes del Cruz Azul vs América | MEXSPORT

América cuenta con 29 jugadores, mientras que Cruz Azul tiene 24. Esta amplitud le permite al conjunto azulcrema tener más variantes y profundidad, algo clave en torneos nacionales e internacionales.

En contraste, Cruz Azul presenta un grupo más compacto y joven, con una edad promedio de 25 años. América, por su parte, eleva ese promedio a 27 años, apostando por futbolistas más hechos y con mayor recorrido.

Un dato interesante aparece al revisar el valor individual. Erik Lira, en Cruz Azul, alcanza los 12 MDD, convirtiéndose en el jugador más caro entre ambos equipos.

Lira en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

Sin embargo, América responde con equilibrio. Alejandro Zendejas y Raphael Veiga lideran su plantilla con valores de 10 MDD cada uno, mostrando que el peso económico está más repartido dentro del equipo.

Entonces, la respuesta es clara: América tiene el plantel más caro hoy por hoy, pero Cruz Azul presume al jugador más valioso y una base más joven.

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