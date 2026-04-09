Del Toro Fernández hasta Amaury Morales: Los jugadores de Cruz Azul que más le han anotado al América

El Clásico Joven regresa con fuerza al Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, en un duelo que paraliza al futbol mexicano. Cruz Azul y America vuelven a verse las caras en la edición 163 dentro de la Liga MX, reavivando una rivalidad cargada de historia, intensidad y cuentas pendientes.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

Este nuevo capítulo no solo representa tres puntos en disputa, sino también la oportunidad de que algunos futbolistas del plantel actual de Cruz Azul vuelvan a dejar su huella frente al acérrimo rival.

En medio de la expectativa, vale la pena revisar quiénes son los jugadores celestes que ya saben lo que es anotarle al conjunto de Coapa.

Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Uno de los nombres más destacados es el de Gabriel Fernández, quien se ha convertido en un referente en este tipo de encuentros. El delantero suma dos goles frente al América: uno en el Apertura 2025 y otro en la semifinal de vuelta del Apertura 2024.

Por su parte, Carlos Rotondi también aparece en la lista de anotadores vigentes ante las Águilas. El argentino logró marcar en el Apertura 2023.

Carlos Rotondi recomienda a un compañero suyo para la Selección| IMAGO7

Otro futbolista que ya sabe lo que es celebrar frente al América es Amaury Morales. El joven atacante registró un gol en la semifinal de vuelta del Apertura 2024, sumándose a la lista de jugadores que han respondido en instancias decisivas contra el rival histórico.

En cuanto al historial general entre ambas escuadras, la rivalidad se extiende más allá de la liga. En la Copa MX se han enfrentado en 14 ocasiones, mientras que en la Concachampions lo han hecho dos veces, ampliando el registro de duelos oficiales entre ambos clubes.

A esa cuenta también se suma el Campeón de Campeones de 1973/74. Con ello, el próximo enfrentamiento será el número 180 en duelos oficiales entre Cruz Azul y América, una cifra que confirma la grandeza de una rivalidad que sigue creciendo con cada capítulo.