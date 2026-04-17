Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tijuana Jornada 15 Clausura 2026?

Cruz Azul se enfrentará a Tijuana en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos que buscan sumar puntos importantes para la Liguilla.

El Cruz Azul llega a este encuentro tras una racha complicada, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Los cementeros empataron 1:1 contra Los Angeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF, igualaron también 1:1 frente al América en la Liga MX, y sufrieron dos derrotas consecutivas: 3:0 ante Los Angeles FC y 1:2 contra Pachuca. Su única victoria reciente fue un 3:0 sobre Atlético Nacional en un amistoso.

Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7

Por su parte, Tijuana muestra mejor forma con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos vencieron 1:2 a FC Juárez, derrotaron 1:0 a Tigres, y consiguieron un contundente 0:3 contra León. Sin embargo, también sufrieron dos derrotas: 3:0 ante Necaxa y 1:2 frente a Santos Laguna.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es equilibrado. El encuentro más reciente se disputó el 29.09.2025, con victoria para Tijuana por 2-0 en la Liga MX. Anteriormente, el 01.02.2025, Cruz Azul se impuso 3-2 en cancha de Tijuana. El 01.12.2024, los cementeros lograron una contundente victoria por 3-0 como locales. Sin embargo, el 28.11.2024, Tijuana venció 3-0 a Cruz Azul. El 17.07.2024, Cruz Azul se impuso nuevamente por 3-0 en casa. Este historial muestra que los partidos entre ambos equipos suelen ser intensos y con varios goles.

Ramiro Arciga marcando el 0 a 2 de Xolos de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

Agustín Palavecino se ha consolidado como la figura principal del Cruz Azul en esta temporada. El mediocampista argentino ha demostrado ser un elemento fundamental en la creación de juego del equipo cementero, destacando por su visión de campo y precisión en los pases. Su capacidad para conectar la defensa con el ataque ha sido crucial en los momentos ofensivos del equipo. Por otro lado, Frank Boya se ha convertido en el jugador más destacado de Tijuana. El mediocampista camerunés ha mostrado una gran fortaleza física y capacidad de recuperación en la zona media, convirtiéndose en un pilar defensivo para los Xolos. Su presencia en el campo ha sido determinante para mantener el equilibrio del equipo y lanzar los contraataques que caracterizan al conjunto fronterizo.

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tijuana?

Fecha: Sábado 18 de abril del 2026

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN