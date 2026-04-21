La AMFpro hará historia en la fundación de la Asociación Internacional de Futbolistas

​La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) tendrá el privilegio de ser uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), el nuevo sindicato mundial de jugadoras y jugadores profesionales que contará también con la participación de Brasil, España y Suiza.

​El jueves, en Madrid, será presentado este organismo donde se dará a conocer parte de la "hoja de ruta" de la naciente AIF, sus objetivos estratégicos, las líneas prioritarias de acción en el corto y mediano plazo, así como los pasos a seguir para su consolidación y desarrollo en el nuevo ecosistema del futbol profesional.

Miembros en la AMFPro en conferencia de prensa | TWITTER @AMFPROMX

​Como se sabe, la AMFpro, que preside Álvaro Ortiz, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), a cargo de David Aganzo; el Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP), que lidera Rinaldo José Martorelli, y la Swiss Association of Football Players (SAFP), que encabeza Lucien W. Valloni, serán los encargados de dar el banderazo de salida.

​Como se recordará, la salida de México de la FIFPro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) ocurrió recientemente, el 13 de febrero de 2026. La AMFpro anunció oficialmente el fin de su afiliación internacional a través de un comunicado, argumentando que ya no existía coincidencia con los objetivos y fines del organismo mundial.

Álvaro Ortiz, dirigente de la AMFPro

​El distanciamiento comenzó a gestarse en noviembre de 2025, cuando representantes de México, España y otros 28 sindicatos se reunieron directamente con la FIFA sin la intermediación de FIFPro.