Mr. Irrelevant: La historia detrás del último pick del Draft de la NFL

El Draft de la NFL es un evento de contrastes. Mientras las cámaras y los reflectores se centran en las primeras selecciones, el cierre del evento guarda una de las tradiciones más curiosas y respetadas del deporte estadounidense, el nombramiento del Mr. Irrelevant. Lo que comenzó como una broma en los años 70, hoy es un título que todo jugador en el borde de la eliminación desea ostentar.

EL ORIGEN DE MR. IRRELEVANT

La historia del "Señor Irrelevante" nació en 1976 gracias a Paul Salata, exjugador de los Baltimore Colts. Salata fundó la "Irrelevant Week" en Newport Beach, California, bajo una premisa sencilla pero poderosa: "No es importante que seas el último, lo importante es que fuiste invitado a la fiesta".

Desde entonces, el jugador seleccionado en la última posición del Draft no solo obtiene un contrato profesional, sino que es tratado como una celebridad. El elegido viaja con su familia a California para una semana de celebraciones que incluye desfiles, visitas a Disneyland y la entrega del Lowsman Trophy. Este trofeo es una parodia del prestigioso Heisman, pero en lugar de un jugador en posición de carrera, muestra a un atleta soltando el balón (un fumble).

Paul Salata, primer Mr. Irrelevant | AP

MR. IRRELEVANT AL SUPER BOWL

Durante décadas, ser el Mr. Irrelevant era visto como una anécdota simpática, ya que la mayoría de estos jugadores rara vez lograban quedarse en el roster final de sus equipos. Sin embargo, la narrativa cambió drásticamente en los últimos años.

El caso más emblemático es el de Brock Purdy. Elegido por los San Francisco 49ers con el pick 262 en 2022, Purdy no solo se ganó un lugar en el equipo, sino que aprovechó las lesiones de los titulares para tomar el mando de la ofensiva. Contra todos los pronósticos, lideró a los Niners a finales de conferencia y al Super Bowl LVIII, demostrando que el talento no siempre se mide por el orden de selección.

Brock Purdy, Mr. Irrelevant | AP

LA 'REGLA SALATA'

Antes de Purdy, otros como el pateador Ryan Succop (pick 256 en 2009) ya habían validado el puesto, logrando una carrera de 14 temporadas en la liga y ganando un anillo de Super Bowl con Tampa Bay.

La relevancia de este puesto llegó a tal punto que, en 1979, los equipos comenzaron a "competir" por ser los últimos. Los Rams y los Steelers intentaron pasar sus turnos deliberadamente para quedarse con el pick final y los beneficios publicitarios que conlleva. Esto obligó a la NFL a instaurar la "Regla Salata", que prohíbe a los equipos saltarse su turno para forzar la última posición.

Con el Draft de 2026 a la vuelta de la esquina, las expectativas son altas. El proceso de selección cerrará con el pick número 257. Quien sea nombrado en ese turno, recibirá la estafeta de una tradición que celebra la resiliencia y el sueño de jugar en la liga más competitiva del mundo.

Al final del día, el apodo es irónico, pues en una liga donde miles de jugadores colegiales se quedan fuera, ser el último en ser llamado es, para muchos, el logro más relevante de sus carreras.