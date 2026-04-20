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Futbol

Escudo de Pumas cumple 52 años

Escudo de Pumas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 17:41 - 20 abril 2026
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El icónico emblema del club fue oficializado un 20 de abril de 1974

Club Universidad es uno de los equipos más grandes en el país, no únicamente por los logros deportivos, sino por su afición y la auténtica identidad que poseen. El escudo del club es uno de los elementos más representativos de la institución, y este 20 de abril cumple 52 años.

Escudo de Pumas | MEXSPORT

¿Cuál es la historia del escudo de Pumas?

Fue en 1974 que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó de forma oficial el escudo que ha representado al club durante poco más de cinco décadas.

El creador de este emblema fue Manuel ‘Pajarito’ Andrade, quien falleció a finales de 2024, pero que dejó un fuerte legado para la institución, pues estuvo a la altura de la encomienda que el rector de la UNAM en aquel entonces, Guillermo Soberón, le dejó.

Escudo de Pumas | @PumasMX

En 1973, el artista presentó 16 diseños de 900 bocetos que realizó. Finalmente, los encargados de tomar la decisión optaron por el escudo actual, considerado por muchos el más bonito del futbol mexicano.

Símbolos en el escudo

Los símbolos del escudo son tres círculos, que representan a la docencia, la investigación y difusión de la cultura. También una ‘U’ que forma los ojos, nariz y boca del representativo puma.

El escudo de Pumas es el más bonito del futbol mexicano | IMAGO7
El escudo de Pumas es el más bonito del futbol mexicano | IMAGO7

Con poco más de cinco décadas vigente, este emblema no solo representa al club, sino que a toda una identidad de aficionados auriazules que portan con orgullo los colores. Este 20 de abril, el escudo cumple un año más como la figura que genera más identidad para Pumas.

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