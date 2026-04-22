Refuerzo de lujo en el Líder Mundial: Gustavo Mendoza llega a ESPN de cara a la Copa del Mundo

Gustavo Mendoza fue anunciado como nuevo talento de ESPN, en un movimiento que refuerza la reestructura que vive la cadena deportiva en México de cara a la Copa del Mundo 2026. La llegada del periodista se da en un contexto de múltiples cambios dentro de la empresa, tanto a nivel directivo como en su equipo de conductores.

A principios del mes de abril, Mendoza había anunciado su salida de Fox Sports, donde le puso fin a una carrera de 19 años con la televisora. Este ‘fichaje’ con ESPN refleja un nuevo y refrescante cambio en su trayectoria.

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Acá si concretamos, @GusMenTV 😎. Bienvenido al Líder Mundial en Deportes.



¡No te pierdas su debut en ESPN!



⏰ 12:00 pm – SportSCenter

⏰ 2:00 pm – Enfocados pic.twitter.com/zk1f2Niu99 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 22, 2026

ESPN continúa con cambios en su plantilla

La incorporación de Mendoza se suma a una serie de movimientos que ha realizado ESPN en los últimos meses, en busca de renovar su propuesta editorial y fortalecer su cobertura rumbo a la Copa del Mundo.

La cadena ha atravesado una etapa de reestructuración, marcada por la salida de directivos y talento, así como la posible llegada de nuevas figuras para refrescar sus contenidos.

Gustavo Mendoza en transmisión con Fox Sports | CAPTURA

Un refuerzo de peso para la cadena

Con experiencia en medios deportivos, Gustavo Mendoza llega como una de las apuestas para fortalecer la cobertura de ESPN en México, en un momento clave donde las televisoras buscan posicionarse rumbo al evento más importante del futbol a nivel mundial.

Su incorporación apunta a consolidar un equipo competitivo en pantalla, en medio de una etapa de transformación dentro del canal.