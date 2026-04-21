Leyenda de América confiesa haber llegado crudo a un entrenamiento

El futbol mexicano está repleto de mitos sobre la vida nocturna de sus protagonistas; sin embargo, son contadas las figuras que se atreven a romper el silencio sobre sus indisciplinas. En esta ocasión, Oribe Peralta, uno de los referentes más respetados de la última década, sorprendió al revelar que no fue ajeno a estas situaciones durante su exitosa etapa con el Club América.

Oribe Peralta habló sobre las fiestas de la Selección Mexicana | IMAGO7

LA 'INDISCIPLINA' DE ORIBE PERALTA

A pesar de haber mantenido una carrera caracterizada por el profesionalismo, el "Cepillo" confesó en el podcast 'El Show del Gordo' que, en una ocasión particular, el alcohol le pasó factura antes de una práctica matutina.

Peralta fue enfático al aclarar que este incidente ocurrió únicamente en el ámbito de los entrenamientos y jamás afectó su rendimiento en un compromiso oficial.

"Nunca llegue crudo a un partido, a un entrenamiento sí", sentenció el exdelantero azulcrema.

Oribe Peralta celebra su primer gol con América | MEXSPORT

CONFESÓ TODO AL DT

Lo que destacó de su relato no fue solo la falta, sino la forma en que decidió afrontarla. Al detectar que no estaba en condiciones óptimas para la exigencia de Coapa, Oribe optó por la transparencia total con su entonces director técnico, Ignacio Ambriz.

"Fui directamente con 'Nacho' Ambriz en el América y le dije: 'sabes que, estoy así (crudo), me tomé una de más'. Me dijo: 'vamos a trabajar para que saques todo y te vas'. Pero sí fue directamente a decirle porque sí me había pasado, pero solo fue un día".

Basándose en la gestión de Ambriz al frente de las Águilas, el suceso habría tenido lugar entre el Apertura 2015 y el Clausura 2016. Según el relato de Peralta, el estratega entendió la situación pero no le permitió ausentarse de inmediato; por el contrario, lo hizo realizar la práctica con normalidad para después enviarlo a casa a descansar.

Oribe Peralta | MEXSPORT