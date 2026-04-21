¡En picada! América y Cruz Azul caen varios puestos en ranking Concacaf; Toluca es nuevo líder

El nuevo ranking de la CONCACAF ha traído bastantes sorpresas para la afición mexicana, pues aunque esta vez un club mexicano vuelve a estar en la cima, el movimiento de las demás posiciones ha sido total, pues solamente un equipo de este listado ha mantenido su sitio, los otros ocupan uno diferente.

Dentro del Top 5 solamente se encuentran tres equipos mexicanos, que aunque son mayoría, si nos enfocamos en el Top 3, solamente un equipo de la Liga MX se ha metido a esa zona de privilegio.

Brian Rodríguez en lamento con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

Los Diablos de nueva cuenta en la cima

Los primeros cinco lugares, todos y cada uno de ellos, han sufrido un cambio, pues es Toluca el primer sitio después de un tiempo de haberse mantenido en el segundo; Cruz Azul, que era en líder, pierde cuatro posiciones para ahora ser el quinto.

El primer club de la MLS que se presenta en el listado es LAFC, con su pase a Semifinales de la Concachampions, sube dos puestos y se ubica como el segundo lugar; después viene la sorpresa con Nashville, quienes después de haber eliminado al América, escalan cinco puestos y desplazan a su antiguo lugar (8) a las mismas Águilas.

Nashville es el equipo de la MLS que mejores resultados tuvo en el ranking de abril | MEXSPORT

Tigres es el equipo mexicano que completa la lista de los primeros cinco, pero consiguen este puesto después de haber accedido también a Semis de Concachampions y subiendo dos lugares más en este mes de abril.

¿Cómo quedó el resto del Top 10?

Para abrir los últimos cinco puestos, aparece otro club de la MLS que también ha perdido peldaños, pues Seattle Sounders baja tres y se va al sexto; el único equipo que se mantiene es Inter Miami en el séptimo.

El Rebaño pierde un lugar a pesar de ser el líder de la Liga MX | IMAGO 7

Como ya se había mencionado, América perdió tres puestos con respecto al mes de marzo, para en esta ocasión irse hasta el octavo sitio; Vancouver Whitecaps regresa al Top 10 subiendo del 11 al 9 y para cerrar los diez mejores clubes de la CONCACAF, Chivas se queda en el décimo lugar después de perder su novena plaza ante el cuadro canadiense.

Cabe resaltar que este listado comprende todo lo conseguido por los clubes que lo conforman desde la publicación del Top del mes de marzo hasta el pasado lunes 20 de abril, así que a partir de este martes 21 se comienza a contemplar lo que todos ellos podrán conseguir para que el mes de mayo se entreguen resultados diferentes.