¿Qué pasó con Zúñiga? Sus números con América están muy lejos de su mejor versión en Liga MX

José Raúl Zúñiga no ha cumplido con las expectativas en América. Tras firmar su mejor temporada en Liga MX, el delantero colombiano arribó a Coapa en uno de sus mejores momentos futbolísticos en su carrera. Sin embargo, ya con el plumaje de las Águilas, la ‘Pantera’ se ha ‘olvidado’ de meter gol y en casi un año con el equipo no ha podido meter ni la mitad de tantos que obtuvo un semestre antes de llegar al cuadro azulcrema.

Zúñiga llegó al América en julio de 2025, pero no lo hizo como un fichaje más. Previo a su arribo, la ‘Pantera’ fue campeón de goleo del futbol mexicano tras haber anotado 12 goles en 17 juegos durante el Clausura 2025 con Xolos. Ese semestre hizo que el atacante se viera como un gran complemento en la delantera para las Águilas y un reemplazo de calidad en el eje de ataque cuando no estuviera Henry Martín.

Pantera Zúñiga fallando en Liga MX con América I IMAGO7

Sin embargo, desde que llegó a las Águilas, José Raúl, luego de un año, no ha metido la mitad de goles que anotó en ese último semestre con Xolos, a pesar de haber disputado el doble de juegos. De igual manera, al ni siquiera estar consolidado en la posición y pasar a ser la tercera opción en el equipo de André Jardine, ha bajado notablemente su valuación como jugador.

LOS NÚMEROS DE JOSÉ RAÚL ZÚÑIGA EN AMÉRICA

José Raúl Zúñiga está por cumplir su segundo torneo con América. Cuando arribó, prometía ser el reemplazo de Henry Martín como ‘9’. Sin embargo, ahora que la ‘Bomba’ se ha ausentado por más de dos meses debido a una lesión, el colombiano ni siquiera ha sido titular. Dicha posición ha sido tomado por Patricio Salas.

Esta decisión de André Jardine se ha sustentado en los números que el colombiano presenta en las Águilas. Desde su llegada en el Apertura 2025, la ‘Pantera’ ha jugado un total de 36 partidos con las Águilas entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup y Leagues Cup. En esa cantidad de duelos, el atacante solamente registra cinco goles y dos asistencias en mil 429 minutos dentro del terreno de juego.

'La Pantera' llegando al partido ante Toluca | Imago7

Cabe resaltar que previo a su llegada a las Águilas, el delantero dentro 31 años anotó 12 goles en 17 partidos; es decir, el doble de goles en la mitad de juegos disputados con respecto a su estancia en Coapa. Incluso, su ritmo goleador ha bajado notablemente a comparación del resto de su carrera dentro del futbol mexicano.

LOS NÚMEROS DE JOSÉ RAÚL ZÚÑIGA EN LOS CINCO EQUIPOS EN LOS QUE HA JUGADO EN MÉXICO

En México, José Raúl Zúñiga ha vestido las playeras de dos equipos de Liga de Expansión y tres en Liga MX. En el máximo circuito, la ‘Pantera’ ya jugó con América, Xolos y previamente con Querétaro. En Expansión, el colombiano defendió los colores de Dorados de Sinaloa y Potros UAEM. En todos ellos, el atacante tuvo mejores números que en las Águilas.

El 19 de América no ha sido el delantero que se esperaba | Imago7

En Coapa, Zúñiga ha anotado cinco goles en 36 partidos, con un promedio de un tanto cada 285.8 minutos de acción. En Xolos, el colombiano se destacó con 23 dianas en 53 encuentros con una media de un gol cada 136.6 minutos.