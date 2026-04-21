¡Oficial! Revelan la suspensiones para Helinho y Turco Mohamed

La Federación Mexicana de Futbol confirmó los castigos tras la pelea campal registrada el pasado fin de semana en el Estadio Azteca durante el encuentro entre América y Toluca. El delantero brasileño Helinho recibió una suspensión que lo dejará fuera de la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Estos castigos llegaron luego de que, el partido del pasado sábado terminara en una trifulca originada por la expulsión de Helinho en los minutos finales. Este incidente desató una bronca entre jugadores de ambos equipos dentro del terreno de juego. La situación escaló incluso a los túneles rumbo a vestidores, donde continuaron los empujones, reclamos y encaraciones entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos.

Helinho, protagonista de la bronca del América vs Toluca | MEXSPORT

Expulsión, golpes y sanción para Helinho

Todo comenzó cuando Helinho cometió una falta sobre Alan Cervantes, acción que derivó en tarjeta roja. Tras la expulsión, Sebastián Cáceres reaccionó y se lanzó contra el jugador de Toluca, lo que provocó que ambos se sujetaran del cuello. A partir de ese momento, varios futbolistas se involucraron en la trifulca sin lograr contener la situación.

En medio del altercado, nombres como Alejandro Zendejas, Bruno Méndez, Ramón Juárez y Luis García participaron en empujones y discusiones. Sin embargo, uno de los momentos más notorios fue el intercambio entre Zendejas y Helinho, donde el delantero brasileño propinó dos golpes en el rostro al jugador estadounidense.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

Luego de analizar lo ocurrido, la FMF determinó que Helinho cumplirá tres partidos de suspensión. De acuerdo con el informe oficial, un encuentro corresponde a la expulsión por la tarjeta roja, mientras que los otros dos partidos se deben a su “Conducta violenta”, derivada de los golpes a Zendejas y de acciones registradas en los túneles. Ante esta situación se perderá los juegos ante Mazatlán y León, así como el primero de Liguilla.

Otros sancionados y resolución para América

Dentro de las resoluciones también se incluyeron sanciones para integrantes del cuerpo técnico de Toluca. Shayr Mohamed González fue castigado con un partido por “Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada”.

Por su parte, el director técnico Antonio Mohamed también recibió un encuentro de suspensión por “realizar conductas que vayan en detrimento del ‘Fair Play’, del deporte, del juego limpio y del Fútbol Federado en general”, esto derivado de un gesto realizado durante el partido.

Cabe destacar que, tanto Helinho como el Truco también fueron sancionados con multas económicas. Aún no se han revelado los montos pero en las siguientes horas revelarán más información.

Turco Mohamed vs América | IMAGO7

En cuanto a América, no hubo jugadores suspendidos por los hechos dentro del campo, aunque Miguel Ángel Vázquez García e Isaías Violante fueron amonestados. No obstante, el capitán Henry Martín sí recibió un partido de suspensión por “Contravenir los principios de la deportividad y ‘Fair Play’, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, los empleados o Directivos de los Clubes Afiliados, las Autoridades de la FMF o al público asistente”.

El castigo para Henry Martín se originó por su participación en los incidentes en los túneles, donde continuaron los enfrentamientos verbales y físicos entre jugadores de ambos equipos tras finalizar el encuentro.

Pese a que no hubo más suspensiones, Alejandro Zendejas también fue castigado por la FMF. El delantero de las Águilas recibió una sanción económica por conducta inapropiada hacía un rival.

Ante esta situación, los Diablos Rojos deberán enfrentar el partido ante Mazatlán sin dos Helinho, así como sin Mohamed y su hijo. América por su parte, podrá contar con todos sus jugadores para la recta final del torneo.