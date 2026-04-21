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Futbol

¡Por el millón de dólares! Toluca, Cruz Azul y Chivas se pelean el liderato de la temporada 2025-26

Cómo se jugaría la Liguilla si la etapa regular del Clausura 2026 terminara hoy.
Ramiro Pérez Vásquez 10:31 - 21 abril 2026
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Los Escarlatas lideran con 64 unidades, superando a La Máquina en diferencia de goles

A dos jornadas del cierre del Clausura 2026, la pelea por el liderato anual de la Liga MX está más apretada que nunca. Tres equipos llegan con posibilidades reales de quedarse con el primer lugar de la temporada 2025-26: Toluca y Cruz Azul, ambos con 64 puntos, y Guadalajara, muy cerca con 63 unidades.

La disputa no solo es simbólica. Terminar como el mejor equipo del año tiene un incentivo económico importante, ya que la Liga MX otorga un premio de un millón de dólares al club que acumule más puntos a lo largo de los 34 partidos del ciclo futbolístico.

Toluca festeja victoria ante Galaxy | MEXSPORT
Toluca festeja victoria ante Galaxy | MEXSPORT

¿Quién es el favorito?

Toluca parte como uno de los favoritos no solo por su posición, sino también por el calendario que le resta. Los Diablos Rojos se enfrentarán a Mazatlán y León, dos rivales con realidades distintas, aunque uno de ellos ya sin aspiraciones en el torneo.

Por su parte, Cruz Azul comparte la cima y también tiene un cierre que, en el papel, luce accesible. La Máquina se medirá ante Querétaro y Necaxa, con la ventaja de que los Gallos Blancos ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla.

CRUZ AZUL VS LAFC | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS LAFC | MEXSPORT

Guadalajara, en cambio, enfrenta un panorama ligeramente más complicado. Chivas jugará sus últimos dos partidos contra Necaxa y Xolos, ambos equipos que todavía pelean por un lugar en la fase final, lo que podría traducirse en encuentros de mayor exigencia.

Este factor competitivo podría inclinar la balanza en contra del conjunto rojiblanco, que no solo depende de sus propios resultados, sino también de lo que hagan Toluca y Cruz Azul en sus respectivos compromisos.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

últimas jornadas decisivas

En contraste, tanto Toluca como Cruz Azul podrían beneficiarse de enfrentar a rivales sin presión clasificatoria, lo que en teoría les da una ligera ventaja en la carrera por sumar los puntos necesarios y asegurar el liderato anual.

Tabla de la Temporada 2025-26 l RÉCORD

Con todo por definirse, las últimas dos jornadas prometen intensidad y drama, en una lucha donde cada punto será determinante para quedarse con el premio económico que reconoce al equipo más constante de la temporada.

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