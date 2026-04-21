¡Regalazo! Hormiga Gomzález recibió un gran obsequio de parte de Villa Villa

Armando 'Hormiga' González se sigue conformando como uno de los delanteros más letales de la actualidad en la Liga MX; a tan solo dos jornadas de que termine el torneo de Clausura 2026, el 34 rojiblanco está muy cerca de conseguir su segundo campeonato de goleo consecutivo.

Sin embargo, los logros que ha tenido, le han ayudado a poder festejar de mejor manera, pues este 20 de abril, el oriundo de Aguascalientes cumplió 23 años, por lo que ha recibido muchos mensajes de felicitación por parte de los chivahermanos a lo largo de todo México.

Hormiga festejando uno de sus goles del Clausura 2026 en el Estadio Akron | MexSport

Un regalo a la altura de la Hormiga

Villa Villa, famoso reportero de cancha en TV Azteca, fue parte de una entrevista con la Hormiga González posterior al entrenamiento de Chivas abriendo la semana en la que se cierra el torneo regular. Dentro de esta plática, González reveló que no tiene apuro en poder irse a algún equipo de Europa, pues por el momento se siente muy a gusto de pertenecer al Rebaño Sagrado.

Pero otro de los momentos relevantes de la charla se dio antes de la misma, pues Omar Villarreal ya lo estaba esperando para poder entregarle el regalo que él y todo el equipo de TV Azteca compró para él.

¡Sorpresota! 🐜🎂



Villa Villa le llevó un reglo a la 'Hormiga' González por el cumpleaños del goleador de Chivas. pic.twitter.com/6Swz5Ps2jJ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 20, 2026

Después de momentos graciosos en los cuales Armando parecía 'pelear' con la envoltura de su regalo, cuando por fin pudo abrirlo, le mostró a la cámara que lo que le obsequiaron fue un Funko Pop personalizado, con el uniforme de Chivas, fondo del Estadio Akron y su nombre en la caja; el delantero del Rebaño Sagrado agradeció mucho el detalle.

La recta final del torneo

Posterior a recibir su regalo y aunque la entrevista como tal no había comenzado, Villa Villa le preguntó a la Hormiga qué es lo que viene en el futuro próximo para él y el equipo, por lo que mencionó que por encima de todas las cosas quiere "tener a Dios con él", ya que de esa manera podrá lograr todos los objetivos que tiene en mente tanto en el plano individual como en equipo.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

También mencionó que las cosas han cambiado mucho en un año para todos, pues se ha hecho con la titularidad y el club ha logrado buenas cosas a pesar de haber sido eliminados en Cuartos de Final del Apertura 2025 y de no haber jugado la Liguilla todavía en este torneo.