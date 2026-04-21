¿Karely Ruiz al Supernova 2026 tras baja de Lupita Villalobos?

En las recientes horas se confirmó la baja de Lupita Villalobos del Supernova: Génesis 2026; sin embargo, ahora se ha desatado fuerte el rumor de la posible inclusión de Karely Ruiz tanto que ya se habrían puesto en contacto con la influencer regiomontana para hacerlo realidad.

Poncho De Nigris ha salido en redes sociales para confirmar que ya hubo contacto con la regia; pero, ha sido contundente al expresar que por contrato con Ring Royale no podría estar presente en el evento que de cierta forma es la competencia, aunque siempre se puede llegar a un acuerdo.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. Como le hacemos ??? Repórtense conmigo que tenemos que hablar.”, sentencia desde su cuenta de X.

Karely Ruiz, influencer mexicana | IG: stream_fighters

Cabe mencionar que, la baja de Villalobos no cancela la pelea que se tenía pactada con Kim Shantal. La organización de Supernova ya trabaja en encontrar rival con la intención de mantener el combate como parte de las cuatro funciones principales que serán transmitidas por Netflix.

¿Por qué no estará Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos no estará en Supernova debido a las recientes evaluaciones médicas confirmaron que la 'Alucin' presenta un hematoma subdural, informó el Consejo Mundial de Boxeo en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización del evento.

Lupita Villalobos, influencer mexicana | IG: @lupitavillalobossbeltran

Ante este diagnóstico, y como muestra de que Supernova asume el boxeo con plena seriedad, se acataron las indicaciones médicas que no autorizaron su participación, por lo que la peleadora no podrá subir al ring como tenía pactado ante Kim Shantal.

"Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México en el evento programado para este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México", informaron en un comunicado.

Cartelera de Supernova | @supernovaboxing

¿Cómo está Lupita Villalobos?