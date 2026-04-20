"Supernova es el evento del año para Netflix": Miguel Ángel Fox

Supernova: Génesis, la apuesta del productor Miguel Ángel Fox por llevar el boxeo de influencers a una dimensión espectacular, no solo se convirtió en el primer gran evento en vivo de Netflix en Latinoamérica, sino en el proyecto más ambicioso que la plataforma ha respaldado. Así lo confirma el propio Fox: “Nunca se habían invertido tanto en un evento como en Supernova. Este es el evento del año para ellos”.

El evento mexicano llegará a todo el mundo gracias a que Netflix cuenta con 330 millones de suscriptores y ha transmitido eventos en vivo desde Estados Unidos y Japón. Supernova marca el tercer país desde donde la plataforma apuesta por el streaming en vivo, y el primero en América Latina.

Cartelera de Supernova | @supernovaboxing

¿CÓMO NACE SUPERNOVA?

Para Miguel Ángel, era increíble que México, cuna del boxeo, no tuviera un evento similar al de La Velada o Párense de Manos, sumado a que ya había traído la Kings League, ahora apostó por el boxeo de influencers.

“Yo traje la KL a México, y me llamaba mucho la atención de que hay dos deportes que generan pasión en este país: el fútbol y el box. Y yo soy una amante de hacer un buen diseño de producción, iluminación. Entonces, dijimos: ¿cómo es posible que no estemos haciendo esto en México, que aquí es la cuna del boxeo?”, recuerda Fox, quien inmediatamente superó a la competencia.

Alana Flores y Flor Vignia | @supernovaboxing

PRODUCCIÓN DE PRIMER NIVEL

El crecimiento del proyecto ha sido tal que ni el propio Fox imaginaba el alcance que tendría, especialmente tras la alianza con Netflix, que catapultó el evento a una escala global.

“No me imaginé que lo estuviéramos haciendo a la escala de lo que vas a ver el 26, porque a este nivel. Lo que van a ver el 26 va a ser mucho más espectacular de lo que vieron con Jake Paul y Tyson”, advirtió.

Alana se medirá a Flor Vigna en la Supernova 2 | X @supernovaboxing

ALCANCE GLOBAL

La entrada de Netflix no sólo elevó la producción, también el alcance. Con millones de suscriptores en todo el mundo, Supernova deja de ser un evento local para convertirse en un escaparate internacional.

“Rompimos un récord de vistas, pero ya estando dentro de Netflix, pues ya este proyecto se va a otro nivel. Netflix tiene 330 millones de suscriptores. Ya no es nada más aquí, aunque sí nos pidió Netflix que está cartelera tenía que ser muy mexicana. Ya estamos a nivel mundial, ya no es solo lo que se genere de audiencia en el país”.

Incluso, el productor fue contundente al asegurar que se trata de un evento sin precedentes dentro de Netflix: “Yo nunca había visto y me lo confirman que nunca se habían invertido tanto en un evento como en Supernova. Este es el evento del año para ellos”.

En algo histórico, esta será la primera vez que se transmite algo en vivo desde México para Netflix: "Todos se transmiten desde Estados Unidos, luego hicieron uno en Japón, y este es el tercer país en donde se transmite en vivo”, agregó.