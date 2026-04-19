Alana Flores trabaja intensamente de cara a su combate con Flor Vigna

A pocos días de uno de los enfrentamientos más comentados en el ámbito del entretenimiento y el boxeo de exhibición, la creadora de contenido mexicana Alana Flores ha mostrado parte de su preparación física de cara a su combate contra la argentina Flor Vigna.

La pelea se llevará a cabo el próximo 26 de abril como parte del evento Supernova Génesis Strikers 2026, el cual ha generado expectativa tanto en redes sociales como en medios digitales.

La rivalidad entre ambas figuras ha trascendido más allá del ring, alimentándose de declaraciones, publicaciones y momentos de tensión que han incrementado el interés del público. Desde el anuncio oficial del combate, tanto Alana Flores como Flor Vigna han protagonizado diversos intercambios en redes sociales, lo que ha contribuido a posicionar este enfrentamiento como uno de los más esperados del evento.

Alana se medirá a Flor Vigna en la Supernova 2 | X @supernovaboxing

Alana Flores comparte su entrenamiento previo a la pelea

En la recta final hacia el combate, Alana Flores ha utilizado sus plataformas digitales para mostrar cómo se prepara físicamente. En imágenes y videos recientes, la influencer mexicana aparece realizando rutinas de alta intensidad en el gimnasio, incluyendo ejercicios de resistencia, trabajo cardiovascular en caminadora y sesiones de salto de cuerda.

Además, Flores ha compartido fragmentos de su entrenamiento dentro del ring, donde practica combinaciones y movimientos enfocados en su próxima rival. Estas publicaciones han generado reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca su evolución en esta etapa previa al enfrentamiento.

El combate originalmente estaba programado a tres rounds, pero tras una conferencia realizada en Ciudad de México, ambas participantes acordaron aumentar la duración a cuatro asaltos. Este cambio fue presentado como parte de un ajuste para elevar la intensidad del espectáculo.

Cruces en redes sociales y tensión mediática

El contexto de la pelea también ha estado marcado por una serie de declaraciones entre ambas protagonistas. Durante los días posteriores al anuncio del enfrentamiento, Alana Flores y Flor Vigna han intercambiado mensajes a través de redes sociales, lo que ha contribuido a mantener el tema en tendencia.

Alana Flores y Samadhi Zendejas se iban a enfrentar en el Supernova Génesis 2026. / @supernovaboxing

Uno de los momentos que generó mayor atención ocurrió cuando Flores acusó públicamente a un integrante del equipo de Vigna de haber intentado empujar a su madre durante un evento. A través de sus redes, la mexicana lanzó una advertencia directa que incrementó la tensión en torno al combate.

Por su parte, Flor Vigna respondió a estas acusaciones negando cualquier incidente de ese tipo. La argentina señaló que el contexto del evento incluía una gran cantidad de personas y cámaras, y afirmó que no existió ninguna intención de afectar a familiares ni a terceros.

Con este escenario, el enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna llega a su semana decisiva con una mezcla de preparación deportiva y exposición mediática. El evento Supernova Génesis Strikers 2026 se perfila como un punto de encuentro entre el entretenimiento digital y el boxeo de exhibición, con una audiencia que sigue de cerca cada actualización previa al combate.