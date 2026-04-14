Crece la tensión entre Flor Vigna y Alana Flores antes de su combate en Supernova Strikers

La rivalidad entre la argentina Flor Vigna y la mexicana Alana Flores ha trascendido el cuadrilátero, encendiendo las redes sociales y los medios de comunicación a pocas semanas de su enfrentamiento en el evento Supernova Génesis Strikers 2026, programado para el 26 de abril.

La cartelera, que ha sufrido varios cambios en los últimos cuatro meses, finalmente confirmó a Vigna como la oponente de Flores. Sin embargo, la llegada de la actriz y bailarina argentina a México ha estado marcada por una controversia que ha añadido una capa de drama a la pelea.

Alana Flores en Kings League | X: @kingsleague_mex

¿Qué pasó entre Alana Flores y Flor Vigna?

El conflicto estalló cuando Alana Flores utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que un miembro del equipo de Flor Vigna intentó empujar intencionadamente a su madre. "No te la vas a acabar", señaló la regiomontana y encendió la tensión entre ambas.

Flor Vigna no tardó en responder y negó categóricamente los hechos, los cuales calificó como un intento de "desestabilización" por parte de su rival para sacarla de la pelea. Además, aseguró que la mexicana en todo momento ha evitado enfrentarla en el ring.

Vigna será la próxima rival de Alana | IG: @florvigna

La respuesta de Flor Vigna a Alana Flores

Respecto a las acusaciones de Alana, la argentina insistió que nunca pasó algo así. "Estamos en un evento de prensa donde hay mucha gente, hay muchas cámaras y nadie vio que le hagamos nada malo a su mamá porque no es la intención hacerle nada malo a nadie de su familia, ni siquiera a ella".

"Pero bueno, creo que le gustó esa noticia para que viaje y para sacarme de la pelea", y añadió que el trato con el comité organizador ha sido excelente, pero la relación con Alana ha sido hostil desde el principio, pues su rival se negó a firmar el contrato y lo retrasó hasta el último momento.

"En la vida te vas encontrando con todo tipo de personajes y la idea es qué narrativa te cuentas; eso te hace más fuerte o más débil", finalizó. Con esta "guerra de declaraciones" se espera que arriba del cuadrilátero sea tan intensa como fuera de él.

Alana se medirá a Flor Vigna en la Supernova 2 | X @supernovaboxing