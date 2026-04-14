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"Rafa": La serie de Netflix que revelará el lado más íntimo de Rafael Nadal

Rafael Nadal aparecerá en la pantalla chica | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:46 - 13 abril 2026
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El tenista tendrá su propia docuserie en Netflix: “Rafa” se estrena el 29 de mayo

Netflix anunció el estreno de Rafa, la docuserie sobre la vida y carrera del legendario tenista español Rafael Nadal, uno de los máximos íconos del deporte mundial. La producción llegará a la plataforma el próximo 29 de mayo y promete mostrar el lado más íntimo del ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports, la serie contará con cuatro episodios que repasarán la trayectoria del manacorí, desde sus primeros pasos en el tenis hasta su retiro definitivo en 2024, tras una carrera marcada por éxitos, récords y constantes desafíos físicos.

Rafael Nadal será otro de los deportistas que aparezcan en Netflix | AP

Una mirada íntima a la vida y carrera de Rafael Nadal

La docuserie Rafa combinará imágenes inéditas con testimonios de figuras clave en la carrera del español, tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los participantes destacan nombres como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, quienes aportarán su visión sobre uno de los grandes rivales y referentes del tenis.

Además, el documental ofrecerá acceso exclusivo al entorno más cercano de Nadal, incluyendo a su familia y equipo de trabajo. A través de este enfoque, se busca construir un retrato profundo del deportista, mostrando no solo sus logros, sino también los sacrificios que marcaron su camino.

Nadal contará su historia a lo largo del documental | EFE

Uno de los aspectos centrales será el recorrido completo de su carrera, desde que comenzó a jugar tenis con apenas tres años hasta su último año en el circuito ATP. La serie también destacará el impacto de Nadal más allá del deporte, consolidándolo como una figura global.

El lado más humano de Nadal: lucha, lesiones y legado

Más allá de los títulos, Rafa pondrá énfasis en el desgaste físico y emocional que acompañó al tenista durante su trayectoria. Las constantes lesiones y su lucha por mantenerse competitivo serán parte fundamental del relato.

“Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando”, confiesa Nadal en el adelanto, reflejando la mentalidad que lo llevó a convertirse en una leyenda del tenis mundial. En otro momento, el propio jugador asegura: “No soy un ganador, soy un competidor”, dejando ver su filosofía deportiva.

Rafa Nadal enfrenta a Mardy Fish en el duelo de Cuartos de Final en Wimbledon | AP

La producción busca mostrar a Nadal desde una perspectiva más humana, revelando momentos de vulnerabilidad, emoción y resiliencia. Según Netflix, se trata de un retrato íntimo que permitirá conocer lo que hay detrás del mito.

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