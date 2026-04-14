Frankie Muniz sufre fuerte accidente en NASCAR el día del reestreno de "Malcolm el de en medio"

El actor Frankie Muniz, recordado mundialmente por su papel en "Malcolm el de en medio", vivió un momento de tensión durante su participación en la NASCAR Craftsman Truck Series tras verse involucrado en un aparatoso accidente que lo dejó fuera de la competencia.

El incidente ocurrió en el Bristol Motor Speedway, donde el también piloto no pudo completar la carrera luego de un choque múltiple en plena disputa por posiciones. La situación resultó aún más llamativa debido a que sucedió el viernes 10 de abril, mismo día del esperado reestreno de su icónica serie bajo el título "Malcolm: la vida sigue siendo injusta".

Frankie Muniz, actor de Malcolm el de en medio | AP

Muniz se encontraba peleando posiciones en una de las curvas del circuito cuando se desató el accidente. En medio de la maniobra, el piloto Tyler Reif intentó rebasarlo, lo que provocó un contacto que terminó con ambos vehículos impactando contra el muro.

Tras lo sucedido, el actor expresó su molestia por la situación y señaló directamente a Reif como parte del incidente. Muniz aseguró que estaba compitiendo en igualdad de condiciones y defendió su lugar en la pista.

Big trouble for Frankie Muniz, Tyler Reif and Timmy Hill at Bristol. https://t.co/P4rSgj6WVj pic.twitter.com/kzBM6DPzkd — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 11, 2026

Choque múltiple deja fuera a Muniz

El impacto inicial provocó una reacción en cadena cuando el piloto Timmy Hill no logró evitar la colisión, quedando también involucrado en el accidente. Esto generó una escena aparatosa que obligó a frenar el avance del actor dentro de la competencia.

La camioneta de Muniz, que además contaba con un diseño especial alusivo al regreso de su famosa serie, terminó con severos daños tras el choque. Incluso, su vehículo quedó en sentido contrario sobre la pista, evidenciando la magnitud del incidente.

A pesar de lo impactante del accidente, ninguno de los pilotos sufrió lesiones de gravedad, lo que permitió que todo quedara en daños materiales y un fuerte susto para los involucrados.

La frustración de Frankie Muniz tras el incidente

Luego de abandonar la carrera, Muniz explicó que se sentía competitivo antes del choque y que tenía buenas sensaciones en la pista. El actor destacó que estaba en la posición de "lucky dog", buscando recuperar terreno y mantenerse en la pelea.

"Creo que Reif tal vez se impacientó, no sé. Me estaba gritando ahí adentro, diciendo que yo era un rezagado, como si no debiera estar compitiendo. Pertenezco a esa pista tanto como él", declaró el piloto.

Finalmente, Muniz lamentó no poder concluir la prueba, especialmente cuando consideraba que su desempeño venía en ascenso. "La verdad es que pensé que estábamos rindiendo bastante bien, me sentía bastante rápido… creo que quedaban como 10 vueltas para terminar la etapa".