Documental de Ronaldinho saca fuerte verdad del brasileño: "Salía a beber la noche anterior a los partidos"

Recientemente se estrenó a través de la plataforma de Netflix, el documental dedicado a la carrera futbolística de Ronaldhino. La serie analiza y repasa un poco de las hazañas del brasileño, quien fue figura en el Barcelona y en la Selección Verdeamarela, marcando un antes y un después en el futbol.

De acuerdo con lo mostrado en el documental de la cadena, el 10 de Brasil tuvo una vida muy complicada fuera de las canchas. Los excesos estuvieron presentes en la vida del que sería uno de los máximos referentes del futbol a nivel mundial.

Luis Fernandez habló del sudamericano cuando fue su entrenador en el PSG

Ronaldinho, Lionel Messi y Thierry Henry l AFP

Luis Fernandez, el entonces técnico del Paris Saint-Germain, donde jugaba Dinho antes de su exitoso fichaje con el Barcelona, mencionó en el documental que el carioca iba a centros sociales en la noche anterior a los partidos y no paraba hasta el día siguiente.

"Ronaldinho salía de fiesta la noche anterior a los partidos y no se acostaba hasta el amanecer", confesó el exentrenador del equipo parisino.

El eterno agradecimiento de Lionel Messi a Ronaldinho

El astro argentino, actual campeón del mundo, recuerda la etapa junto con Dinho en el Can Barça y le agradece el apoyo y la forma de tratarlo durante sus inicios. Messi confesó que el amazónico controlaba muy bien el vestidor y era un líder nato. El actual capitán de Argentina le guarda un lugar especial en su corazón al Mago.

Lionel Messi abrazando a Ronaldinho l AFP

"Era el líder del vestuario, la manera en la que me trató desde el primer día me facilitó las cosas. Le guardo un lugar muy especial en mi corazón"

Lionel Messi y Ronaldinho en un entrenamiento con Barcelona l AFP

Ronaldihno encarcelado en Paraguay

Otra de las vivencias negativas del futbolista brasieño fue cuando fue detenido en Paraguay tras poseer documentación falsa de permanencia dentro del país. El Mago del balón afirma que aunque fuese tras las rejas, también ganó porque conoció mucha gente que jugaba al futbol.