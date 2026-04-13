Dianna Russini es suspendida temporalmente por polémica con Mike Vrabel

Dianna Russini, periodista de NFL, fue apartada de sus funciones del New York Times por una serie de fotos difundidas en redes sociales donde se le ve junto al headcoach de New England Patriots Mike Vrabel.

La comunicadora se encuentra en medio de una investigación por presunto conflicto de interés y la cercanía que mantiene con el entrenador del equipo de Nueva Inglaterra.

Dianna Russini durante una cobertura con ESPN l AP

Las polémicas fotos provocaron la inmediata separación de Russini del medio de comunicación hasta que se esclarezcan las acciones.

El medio Page Six fue el encaragado de difundir las imágenes de ambos personajes en un exclusivo resort llamado Ambiente Sedona.

La controversia ha generado dudas sobre la ética periodistíca de la reportera, ya que en el ejercicio del periodismo no es bien visto tener una cercanía más allá de lo profesional con las personalidades del deporte u otro ámbito que se esté cubriendo.

¿Cuál fue la postura de Mike Vrabel y Russini?

Mike Vrabel durante un partido con Patriots l AP

Tanto el headcoach como la reportera han rechazado cualquier tipo de conducta inapropiada. Vrabel calificó la reunión como una simple cita de amistad y Russini aseguró que las imágenes difundidas se sacaron de contexto.