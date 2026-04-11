Actores de Malcolm el de en medio visitarán "Venga la Alegría": quiénes, fecha y hora

Tres de los protagonistas de Malcolm el de en medio visitarán México como parte de la promoción de su nuevo proyecto y participarán en una emisión en vivo del programa Venga la Alegría.

Malcolm el de en medio, regresa en formato de miniserie para Disney+. / Hulu

¿Cuándo estarán los actores de Malcolm en Venga la Alegría?

La visita está programada para el martes 14 de abril de 2026 en las instalaciones de TV Azteca, en la Ciudad de México. Los actores aparecerán durante la transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, que inicia a las 8:55 de la mañana por Azteca Uno.

Los actores estarán en el programa matutino de TV Azteca, VLA. / TV Azteca

¿Qué actores estarán presentes?

Para este encuentro con el público mexicano, estarán presentes tres de los protagonistas principales de la serie: Frankie Muniz ( Malcolm )

Justin Berfield ( Reese )

Christopher Masterson (Francis) Su participación forma parte de una gira promocional que marca su regreso a la pantalla tras varios años.

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson / IG: @frankiemuniz4

El motivo detrás de su visita

La llegada del elenco a México ocurre en el contexto del estreno de la nueva miniserie Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, que retoma la historia original casi dos décadas después de su final en 2006.

Este nuevo proyecto consta de cuatro episodios y fue lanzado el 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+, disponible desde la madrugada en distintos países de Latinoamérica.