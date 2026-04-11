Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Actores de Malcolm el de en medio visitarán "Venga la Alegría": quiénes, fecha y hora

Parte del elenco de Malcolm el de en medio estará en televisión mexicana con una aparición especial en vivo. / DISNEY
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:14 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los actores llegarán a la Ciudad de México como parte de la promoción de su nueva miniserie

Tres de los protagonistas de Malcolm el de en medio visitarán México como parte de la promoción de su nuevo proyecto y participarán en una emisión en vivo del programa Venga la Alegría.

Malcolm el de en medio, regresa en formato de miniserie para Disney+. / Hulu

¿Cuándo estarán los actores de Malcolm en Venga la Alegría?

La visita está programada para el martes 14 de abril de 2026 en las instalaciones de TV Azteca, en la Ciudad de México. Los actores aparecerán durante la transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, que inicia a las 8:55 de la mañana por Azteca Uno.

Los actores estarán en el programa matutino de TV Azteca, VLA. / TV Azteca

¿Qué actores estarán presentes?

Para este encuentro con el público mexicano, estarán presentes tres de los protagonistas principales de la serie:

  • Frankie Muniz (Malcolm)

  • Justin Berfield (Reese)

  • Christopher Masterson (Francis)

Su participación forma parte de una gira promocional que marca su regreso a la pantalla tras varios años.

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson / IG: @frankiemuniz4

El motivo detrás de su visita

La llegada del elenco a México ocurre en el contexto del estreno de la nueva miniserie Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, que retoma la historia original casi dos décadas después de su final en 2006.

Este nuevo proyecto consta de cuatro episodios y fue lanzado el 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+, disponible desde la madrugada en distintos países de Latinoamérica.

La nueva miniserie de Malcolm el de en medio ya está disponible en Disney+. / DISNEY
Lo Último
22:30 Arranca la temporada de la LFA con inversión millonaria
22:05 México Femenil aplasta 9-0 a Islas Vírgenes que lleva sólo 14 jugadoras
22:02 Artemis II: astronautas proponen nombrar cráteres lunares en honor a un amor perdido y su nave
21:52 Habrá expansión de la LFA: nuevas franquicias en camino
21:48 América lanza precios de boletos para enfrentar a Nashville con abismal diferencia con respecto a duelo ante Cruz Azul
21:22 León vence por la mínima al Puebla y sueña con meterse a la Liguilla
21:15 ¡LA SANGRE AZUL PRESENTE EN EL ENTRENAMIENTO DE CRUZ AZUL! Previo al juego contra AMÉRICA
21:14 Actores de Malcolm el de en medio visitarán "Venga la Alegría": quiénes, fecha y hora
21:11 ¡LA LIGA MX REGRESA AL FC27! Acá todos los detalles
21:05 ¡Lo que todos esperaban! Gilberto Mora vuelve a jugar con Xolos de Tijuana después de 4 meses