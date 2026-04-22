José Ramón Fernández manda contundente mensaje tras polémica con Álvaro Morales

La leyenda del periodismo deportivo, José Ramón Fernández ha decidido poner fin a las especulaciones que inundaron las plataformas digitales tras sus recientes declaraciones sobre Álvaro Morales. Mediante un mensaje directo en sus redes sociales, Joserra aclaró la verdadera naturaleza de su relación con el llamado 'Brujo', despejando cualquier duda sobre una posible enemistad real.

Todo comenzó durante una dinámica exclusiva para RÉCORD, donde Fernández participó en un juego de "preferencias" entre figuras del periodismo deportivo nacional. Al llegar a la ronda final, el comunicador tuvo que elegir entre Christian Martinoli y Álvaro Morales. Sin titubear, Joserra se decantó por el narrador de TV Azteca y añadió, entre risas, que "Álvaro Morales no es nadie".

TODO FUE UNA BROMA

Aunque el comentario se dio en un contexto de evidente humor, el fragmento se viralizó rápidamente, generando una ola de críticas y debates entre los seguidores de ambos personajes, obligando al "maestro" del periodismo deportivo a intervenir.

Para evitar que la narrativa de un conflicto personal siguiera creciendo, José Ramón utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para explicar que sus palabras fueron parte de la dinámica de "juego" y provocación que suele compartir con su colega de mesa en los programas de debate.

José Ramón Fernández | MEXSPORT

"Con Álvaro Morales me llevo muy bien, para los que lo dudan, nos gusta molestarnos y armar polémica sobre los equipos de nuestra preferencia y constantemente nos hacemos bromas", expresó el periodista.

Con Alvaro Morales @AlvaritoMorales me llevo muy bien, para los que lo dudan, nos gusta molestarnos y armar polémica sobre los equipos de nuestra preferencia y constantemente nos hacemos bromasñ. Sepan que lo estimo y es un buen compañero y amigo. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 21, 2026

FIN A LA POLÉMICA

Con esta aclaración, Fernández dejó claro que, si bien profesionalmente mantiene su preferencia por el estilo de Martinoli, existe un respeto y un cariño personal hacia Morales. La dinámica de confrontación que los televidentes ven en pantalla es, en gran medida, parte del estilo provocador que ambos han cultivado para enriquecer la polémica deportiva.

Tras el mensaje, la controversia parece haber llegado a su fin, confirmando que Morales sigue siendo uno de los personajes con los que Joserra disfruta compartir el micrófono, más allá de las punzantes bromas que suelen lanzarse públicamente.