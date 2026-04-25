¡Emotivo! Así se despidió Nicolás Larcamón de Cruz Azul

El técnico argentino Nicolás Larcamón utilizó sus redes sociales para dirigir unas palabras de despedida a la afición y al club Cruz Azul, dos días después de que se anunciara su cese como entrenador del equipo.

La destitución del estratega se produjo a tan solo una jornada de concluir la fase regular del Clausura 2026, una decisión que el propio Larcamón admitió no comprender en recientes declaraciones.

Nicolás Larcamón con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo Nicolás Larcamón?

A través de su cuenta de Instagram, el técnico compartió una publicación con varias fotografías y un texto de agradecimiento. "Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto", escribió.

En su mensaje, Larcamón extendió su gratitud a diversas partes del club: "Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene. Agradecer también a la directiva por la oportunidad y por el muy buen trato en todo este tiempo. A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo".

Finalmente, dedicó unas palabras a los seguidores del equipo. "Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada. Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor".

El final de la era Larcamón

A pesar de haber logrado un récord de puntos para el club en una sola temporada, la etapa de Larcamón en La Máquina concluye sin la obtención de un título de liga y sin poder revalidar el campeonato de la Concacaf Champions Cup.

Tras su salida, Joel Huiqui, exjugador de la institución y actual técnico del equipo Sub-21, asumirá el cargo de manera interina para dirigir el último partido de la temporada regular y la Liguilla.