Así fue la increíble reacción del papá de la Hormiga González cuando una fan le dijo suegro

Un momento épico se vivió en las afueras de las instalaciones de Chivas cuando Armando ‘Hormiga’ González y su papá se encontraban a bordo de su automóvil y fueron interceptados por algunos aficionados entre ellos una fana que causó la sonrisa de ambos.

Una fanática salió de repente para gritar “suegro” momento en el que se detuvieron para bajar el cristal y escuchar detenidamente “suegro” y simplemente sonrieron ambos y el papá subió la ventana para continuar su trayecto.

Papá de la Hormiga González l CAPTURA

¿Logrará el bicampeonato de goleo?

La Hormiga González, con 12 anotaciones, está ante una oportunidad poco común en el futbol mexicano: convertirse en bicampeón de goleo, un logro que ningún delantero nacional consigue desde hace más de 20 años; sin embargo, tiene por enfrente a Joao Pedro con 13 goles.

Armando 'Hormiga' González, jugador de Chivas | IMAGO7

De concretarlo, la ‘Hormiga’ no solo rompería una sequía prolongada, sino que también reafirmaría el valor del delantero mexicano en una posición históricamente dominada por extranjeros en años recientes. Además, este posible logro llega en un momento clave de su carrera, con la mira puesta en dar el salto al futbol europeo.

El último mexicano en lograr un bicampeonato de goleo fue Jared Borgetti, quien lo consiguió entre el Invierno 2000 y el Verano 2001. Desde entonces, ningún delantero nacional ha logrado repetir como máximo anotador en torneos consecutivos, lo que dimensiona la magnitud de lo que González tiene al alcance.

Calentamiento de la Hormiga González antes del duelo ante Pumas | MexSport

La mala racha de la Hormiga

El delantero de las Chivas atraviesa un momento complicado en la recta final del torneo, al sumar ya tres partidos consecutivos sin encontrar el gol. Su más reciente oportunidad fue ante Necaxa, en un duelo que terminó 0-0, donde el atacante rojiblanco no logró hacerse presente en el marcador.

El último registro goleador de González se dio frente a Pumas, partido en el que firmó un doblete. Sin embargo, desde entonces se ha ido en blanco ante Tigres, en la goleada de Chivas 5-0 sobre Puebla y ahora contra Necaxa, lo que ha encendido las alarmas en la lucha por el título de goleo.