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Futbol

El objetivo de 'La Hormiga' para el fin de semana: conseguir el bicampeonato de goleo de Jared Borgetti

El canterano de Guadalajara sigue rompiendo la Liga MX con sus grandes actuaciones
Alfredo Olivarez Ramírez 10:38 - 24 abril 2026
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Armando ‘Hormiga’ González está a un paso de romper una sequía de más de 20 años y emular a Jared Borgetti como el último mexicano bicampeón de goleo en la Liga MX

Armando ‘Hormiga’ González está ante una oportunidad poco común en el fútbol mexicano: convertirse en bicampeón de goleo, un logro que ningún delantero nacional consigue desde hace más de 20 años. 

Más que una buena racha, su momento actual lo coloca en la antesala de una marca histórica que lo distinguiría dentro de una liga donde los atacantes extranjeros suelen acaparar los reflectores.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, los goleadores mexicanos han sido la excepción y no la regla. La mayoría de los títulos de goleo han quedado en manos de futbolistas extranjeros, lo que ha reducido las oportunidades de los delanteros nacionales para destacar de forma constante. Por eso, sostener el nivel de un torneo a otro representa un desafío mayor.

El último mexicano en lograr un bicampeonato de goleo fue Jared Borgetti, quien lo consiguió entre el Invierno 2000 y el Verano 2001. Desde entonces, ningún delantero nacional ha logrado repetir como máximo anotador en torneos consecutivos, lo que dimensiona la magnitud de lo que González tiene al alcance.

Jared Borgetti celebra uno de sus goles en Santos Laguna con el Pony Ruiz | MEXSPORT

De concretarlo, la ‘Hormiga’ no solo rompería una sequía prolongada, sino que también reafirmaría el valor del delantero mexicano en una posición históricamente dominada por extranjeros en años recientes. Además, este posible logro llega en un momento clave de su carrera, con la mira puesta en dar el salto al fútbol europeo.

¿Quiénes han sido los campeones de goleo mexicanos en torneos cortos?

La lista incluye a Luis García (Invierno 1997), Cuauhtémoc Blanco (Invierno 1998), Jesús Olalde (Invierno 1999) y Jared Borgetti, quien lo consiguió en dos ocasiones consecutivas: Invierno 2000 y Verano 2001.

Cuauhtémoc Blanco, histórico '10' del Tri | MEXSPORT

Años más tarde, se sumaron nombres como Omar Bravo (Clausura 2007), Javier Hernández (Bicentenario 2010) y Ángel Reyna (Clausura 2011), manteniendo la presencia mexicana de forma intermitente en la tabla de goleadores.

En tiempos recientes, Alan Pulido (Apertura 2019), Henry Martín (Clausura 2023) y Uriel Antuna (Clausura 2024) lograron romper con el dominio extranjero. 

Armando González, jugador de Chivas | MEXSPORT

El más reciente en unirse a esta lista es Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025, quien ahora tiene la oportunidad de repetir y alcanzar un bicampeonato que no se consigue desde la época de Borgetti.

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