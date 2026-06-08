Coudet rechaza a Mauro Icardi para la delantera de River Plate

River Plate se encuentra en medio de un ambicioso mercado de pases, habiendo ya asegurado las contrataciones del defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi y del mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, proveniente del Getafe. La directiva planea una reestructuración profunda del plantel, con la salida de "alrededor de 15 jugadores", según confirmó el propio Di Carlo en una entrevista reciente al Diario Olé.

En este contexto, el nombre que surgió y fue descartado por Coudet es el de Mauro Icardi. El actual ídolo del Galatasaray de Turquía, con un exitoso pasado en clubes como el PSG, Inter de Milán y Sampdoria, cumple con el perfil de goleador de jerarquía que el técnico busca para el segundo semestre de 2026. No obstante, el perfil personal y mediático del futbolista no habría convencido al Chacho.

Mauro Icardi, con Inter de Milán | AP

Icardi finaliza contrato en junio

La oportunidad parecía favorable para el equipo Millonario, ya que el contrato de Icardi con el club turco finaliza el 30 de junio y el jugador ha expresado su deseo de regresar a Argentina para estar más cerca de sus hijas. A pesar de ello, el futuro del delantero parece estar lejos de Núñez.

Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, se refirió a la situación en un programa de televisión: "No creo que su destino sea River Plate, pero es una opinión personal. La información se maneja con total hermetismo, siempre por cuestiones de los representantes", comentó, añadiendo más incertidumbre sobre el próximo paso en la carrera del goleador.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate | AP

¿Cuáles son los números de Icardi?

Mauro Icardi ha desarrollado la etapa más productiva de su carrera con el Inter de Milán, club con el que disputó 219 partidos, anotó 124 goles y aportó 29 asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la Serie A durante su paso por el futbol italiano. Su capacidad goleadora también quedó reflejada en el Galatasaray, donde suma 134 encuentros, 77 goles y 25 asistencias, cifras que evidencian el gran nivel que ha mantenido en Turquía.

Durante su etapa en el Paris Saint-Germain, el atacante argentino participó en 92 partidos, marcó 38 goles y registró 10 asistencias. En categorías formativas también dejó números destacados con Sampdoria Primavera, donde acumuló 39 partidos y 30 goles, mientras que con el primer equipo de UC Sampdoria disputó 33 encuentros, anotó 11 goles y dio 4 asistencias. En total, Icardi ha construido una trayectoria marcada por la regularidad frente al arco y una notable capacidad para influir en el ataque de los equipos en los que ha militado.