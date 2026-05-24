¡El coco del Millonario! Belgrano es campeón de Argentina con dramática victoria ante River Plate

De manera dramática Belgrano se ha coronado como campeón de Argentina por primera vez en su historia, ‘El Pirata’ vino de atrás y en cuestión de minutos remontó y terminó venciendo al River Plate 3-2 a quien echó a Segunda División hace algunos años.

¿Cómo fue el partido?

El conjunto ‘Millonario’ iniciaría batiendo sobre el arco rival luego de una jugada por la banda de la izquierda por conducto de Galván que terminó por centrar para que Colidio apareciera en el área chica y simplemente definiera.

Lucas Zelarayan ante River l X:Belgrano

Sin embargo, tras un tiro de esquina llegaría Leonardo Morales para emparejar el marcador con una peinada y definir a segundo palo antes de la media hora de juego en el Mario Kempes que estallaba con la afición azulada.

Para el segundo tiempo Lucas Zelarayan dejaba en suspenso a la afición de ‘La Banda Roja’ con un disparo a balón parado que se quedó cerca de incrustarse en el arco. Pero, al 60’ nuevamente los dirigidos por el Chaco Coudet se irían al frente.

Belgrano en la Final ante River l X:Belgrano

Una buena jugada por el centro y un excelso pase filtrado de Colidio dejaba a Galván para definir sobre el arco y poner el 2-1. Sin embargo en los últimos minutos llegaría la catástrofe para River Plate tras una mano dentro del área de Lautaro Rivero.

Tras la revisión en el VAR el colegiado decretaba penal para el Belgrano y aparecía desde los once pasos Nicolás Fernández para emparejar con el 2-2 en el minuto 84 y la tensión crecía para el último suspiro en el Mario Alberto Kempes.

Dramática Final entre Belgrano y River l X:Belgrano

El gol del título

Finalmente, el gol de la conquista llegaría nuevamente el sello de Fernández quien definiría dentro del área tras un centro desde la banda de la izquierda para desatar la locura y con ello los minutos pasarían para catapultar el primer título de ‘El Pirata’.