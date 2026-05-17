Belgrano vence a Argentinos Juniors de manera dramática y avanza a la Final en Argentina

Belgrano protagonizó una noche épica en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a la Final del Torneo Apertura argentino tras vencer 4-3 en la tanda de penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 1-1 en un partido cargado de dramatismo, emociones y un cierre inolvidable para el conjunto cordobés.

¿Quién abrió el marcador?

El encuentro comenzó de la mejor manera para el “Bicho”, que apenas a los seis minutos encontró la ventaja gracias a Facundo Jainikoski. El delantero aprovechó un descuido defensivo y definió con precisión para desatar la euforia de los aficionados locales, que rápidamente comenzaron a ilusionarse con el boleto a la gran final del campeonato.

Con la ventaja en el marcador, Argentinos Juniors manejó buena parte del compromiso con orden e intensidad. El equipo supo cerrarle los caminos a Belgrano y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia, aunque se encontró con la resistencia defensiva del conjunto visitante y algunas intervenciones importantes del arquero Thiago Cardozo.

Belgrano se vio con la desventaja en los primeros minutos ante Argentinos Juniors l X:Belgrano

Belgrano, obligado por las circunstancias, adelantó líneas en el complemento y buscó el empate con más empuje que claridad. El equipo cordobés insistió hasta el último instante y cuando parecía que la clasificación se quedaba en La Paternal apareció Nicolás Fernández para cambiar la historia.

En el minuto 90+4, Fernández conectó dentro del área y marcó el agónico 1-1 que silenció el estadio y llevó el partido al tiempo suplementario. El gol cayó como un golpe inesperado para Argentinos Juniors, que había estado a segundos de asegurar su presencia en la Final del Torneo Apertura.

Belgrano ante Argentinos Juniors en la Semifinal l X:Belgrano

Durante el alargue ambos equipos sintieron el desgaste físico y el temor a cometer errores. Las ocasiones fueron escasas y la definición terminó trasladándose a la tanda de penales, donde el dramatismo alcanzó su punto máximo frente a miles de espectadores expectantes.

Tensa definición

En la definición desde los doce pasos, Argentinos tomó ventaja luego de que el arquero Brayan Cortés detuviera dos remates de Belgrano, dejando al conjunto local muy cerca de sellar la clasificación. Sin embargo, la historia volvió a dar un giro inesperado cuando Thiago Cardozo apareció con una atajada decisiva al contener el disparo de Enzo Pérez, devolviéndole la esperanza al equipo cordobés.

Belgrano empató en tiempo reglamentario ante Argentinos Juniors l X:Belgrano